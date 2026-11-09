UCCL reprocha falta de información de la Junta e insiste en que los 30 millones son "totalmente insuficientes"

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) - Los responsables de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) han reprochado este lunes falta de información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental sobre el "inminente" reparto de los 30 millones de euros en ayudas para el sector agrario y ganadero de los que 10 proceden de la Reserva Agrícola de Crisis de la UE.

A preguntas de los periodistas respecto al anuncio del consejero del ramo, Joaquín Antonio Pino, de Vox, en la comparecencia del viernes para presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha asegurado que a día de hoy no saben nada sobre el reparto de ayudas de este fondo que fue anunciado en el Consejo Regional Agrario celebrado en Salamanca en septiembre.

"No hemos vuelto a tener ningún contacto, ninguna reunión formal sobre este tema", ha lamentado el dirigente de UCCL que ha recordado que la Junta tiene que pagar esas ayudas antes del mes de febrero ya 10 millones de euros proceden de la Unión Europea.

Dicho esto, ha reiterado que los 30 millones de euros son "totalmente insuficientes" para paliar la crisis que sufre el campo de Castilla y León y ha vuelto a reclamar a la Junta que ponga sobre la mesa 150 millones de euros, como ha hecho el Gobierno de la nación.

González Palacín ha asegurado además que las organizaciones profesionales agrarias han conocido el proyecto de presupuestos de la Consejería de Agricultura a través de los medios de comunicación y a través de lo publicado en la web de la Junta de Castilla y León. "Cuando nos explique el presupuesto igual nos explica alguna partida que puede poner", ha apuntado el dirigente de UCCL que ha echado de menos el compromiso del consejero de Agricultura con el sector "y de la Junta en su conjunto", ha apostillado.

En este sentido, ha advertido de que una cosa son las campañas electorales y otra los hechos y los presupuestos que, según ha recordado, es donde se demuestra realmente el compromiso con el campo, "no en campaña electoral y en mítines", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de UCCL en Valladolid, Valentín García, ha refrendado el reproche por la falta de información de la Consejería sobre el reparto de los 30 millones de euros que, según ha explicado, iban a ser inicialmente para los cereales de secano, "única y exclusivamente", tras lo que ha trascendido que podría entrar el regadío.