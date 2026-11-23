VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha tachado de "insuficientes" y "discriminatorias" las ayudas promovidas por la Junta para la concesión directa de 31,16 millones destinadas a compensar el incremento de los costes del gasóleo agrícola, y ha exigido un aumento de los fondos junto con la inclusión de todos los cultivos.

Según ha informado la organización agraria en un comunicado recogido por Europa Press, la medida --dotada con 10,38 millones de euros procedentes del fondo europeo Feaga y 20,77 millones de aportación autonómica-- resulta "claramente insuficiente" para paliar la pérdida de rentabilidad del campo y contiene "graves criterios de exclusión".

"Treinta y un millones de euros, de los cuales la Junta apenas pone algo más de veinte, son una tirita para una hemorragia de costes que arrastra el campo desde febrero", ha afirmado el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín.

El principal reproche de la organización radica en el diseño de la línea de subvenciones, ya que el anexo del acuerdo limita la ayuda exclusivamente a doce cultivos de cereal producidos mediante "técnicas de producción convencional" y deja fuera el maíz, lo que excluye a todos los productores en agricultura ecológica.

En este sentido, UCCL ha criticado que este sector soporta los "mismos incrementos" en el precio del combustible agrícola para realizar las labores del campo y debería recibir el mismo soporte, al tiempo que ha lamentado que la Consejería haya dejado sin cobertura al resto de producciones agrícolas de la Comunidad, como oleaginosas, leguminosas, proteaginosas, remolacha, patata o cultivos industriales y hortícolas, pese a haber sufrido también un aumento "desmesurado" de los costes de producción.

"Es incomprensible que la Junta deje en la cuneta a los agricultores ecológicos y a miles de explotaciones, como si sus tractores no consumieran gasóleo ni hubieran sufrido la escalada de precios", ha reprochado González Palacín.

Asimismo, la organización agraria ha subrayado que el límite máximo fijado en la orden, de apenas 29,99 euros por hectárea, es "una limosna" con la que el agricultor no cubre "ni una mínima fracción" de lo que le ha costado llenar el depósito este año ni el aumento "brutal" de los abonos.

También ha advertido de que el reparto lineal establecido por la Consejería aplica un importe unitario único por hectárea elegible sin distinguir entre explotaciones de secano y de regadío ni atender a las disparidades productivas y de costes operativos entre las distintas provincias, lo que resta eficacia a la ayuda y penaliza a las zonas donde la estructura de gastos es más exigente.

Por todo ello, UCCL ha instado a la Consejería de Agricultura a "ampliar" las ayudas para incorporar a la agricultura ecológica y al conjunto de cultivos excluidos, y ha reclamado "un refuerzo presupuestario real que garantice la viabilidad de las explotaciones familiares y profesionales" de la Comunidad.