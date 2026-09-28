UEMC celebra en día 30 en el Palacio Real de Valladolid una jornada sobre la desinformación como amenaza de la seguridad

Cartel de la jornada de analizas sobre la desinformación como amenaza de la seguridad internacional. - UEMC

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) reunirá el miércoles, 30 de septiembre, en el Palacio Real de Valladolid a expertos del Ministerio de Defensa y profesores e investigadores de la UEMC para analizar la desinformación como amenaza para la seguridad internacional.

Las Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa, bajo el título 'Nuevas amenazas a la Seguridad Internacional: la desinformación en la Zona Gris', abordarán los riesgos que plantea la difusión deliberada de información distorsionada para las sociedades democráticas.

La desinformación no es un fenómeno nuevo, pero las nuevas tecnologías han multiplicado su capacidad de difusión, lo que permite que grandes cantidades de contenidos lleguen a amplias audiencias en muy poco tiempo.

Entre sus posibles efectos se encuentran el descrédito de responsables políticos y de las instituciones democráticas, la interferencia en procesos de toma de decisiones, como las elecciones, y el aprovechamiento de las divisiones sociales para favorecer la polarización política. Estos procesos pueden contribuir a la desestabilización de las democracias.

La jornada comenzará a las 9:00 con la inauguración a cargo del General de brigada de Infantería Vicente Martínez Ribera, jefe de la cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste) y Comandante Militar de Valladolid y Palencia, y del rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, David García López.

A las 9:15, Juan Billón Laá, coronel jefe del Área de Cultura de Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, abrirá el programa de ponencias con 'Guerras Híbridas y Zona Gris: La metamorfosis de los conflictos'.

A continuación, a las 9:50, Francisco José Marcos Martín, Coronel Jefe del Área de Análisis Geopolítico de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, abordará el escenario internacional actual con la ponencia 'Panorama de los conflictos en 2026'.

A las 10:25, Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato, profesora de Derecho de la UEMC, analizará la desinformación y sus efectos sobre los sistemas democráticos en la ponencia 'Desinformación, amenaza híbrida a los Estados democráticos de Derecho'. A las 11:00 tendrá lugar un debate y, a las 11:20, una pausa para el café.

El programa se retomará a las 11:50 con la intervención de Javier Irazoqui González, miembro del Cuerpo Diplomático y coordinador de Área de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, que ofrecerá la ponencia 'El tablero mundial: Entre la multilateralidad y el caos'.

A las 12:25, Miguel Ángel Sendín García, profesor de Derecho de la UEMC, abordará la relación entre desinformación, fragmentación social y defensa en la ponencia 'Desinformación, fragmentación social y defensa'. La jornada concluirá a las 13:00 con un debate.