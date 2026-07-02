UEMC renueva su plató con tecnología de última generación para ofrecer formación audiovisual "alineada con la industria"

Archivo - Plato de cine y TV de la UEMC recientemente renovado. - UEMC - Archivo

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha culminado la modernización integral de su Plató de Cine y Televisión, un proceso en el que ha incorporado tecnología audiovisual "de última generación" que sitúa estas instalaciones al nivel de los estudios profesionales de televisión, lo que permite a la institución ofrecer formación "alineada con la industria".

Con una inversión cercana a los 100.000 euros, el plató se consolida como "el mayor espacio audiovisual universitario de Castilla y León" y "refuerza el modelo educativo de la universidad, basado en la formación práctica, la innovación tecnológica y la empleabilidad".

En el nuevo plató, el alumnado puede dirigir en tiempo real las cuatro cámaras Blackmagic Studio 4K distribuidas por el espacio, con control a distancia desde la sala de realización.

El sistema de realización Tricaster permite mezclar esas señales y emitir en directo, en streaming y con resolución 4K, con lo que se reproducen los procesos de producción que se desarrollan diariamente en cadenas de televisión y productoras audiovisuales.

Asimismo, el sonido se gestiona desde una mesa digital Yamaha integrada en una red Dante de audio profesional, una de las tecnologías más utilizadas actualmente en entornos broadcast. Además, la captación de voz se realiza mediante micrófonos Sony ECM-44B, ampliamente implantados en programas informativos, entrevistas y retransmisiones televisivas.

La iluminación también ha sido completamente renovada mediante tecnología LED profesional de bajo consumo, sistemas RGB y control avanzado mediante protocolo DMX gestionado desde una mesa Triton Blue.

Además, el plató incorpora herramientas de automatización como Stream Deck, que permiten agilizar la realización en directo y optimizar los flujos de producción, según ha detallado la UEMC en un comunicado recogido por Europa Press.

Este nuevo formato de plató, habitual en estudios profesionales, ocupa una superficie de más de 150 metros cuadrados, cuenta con dos plantas de altura y ocho metros de volumen escénico, y dispone de cuatro escenarios diferenciados y una amplia zona de croma profesional, lo que permite abordar producciones informativas, programas de entretenimiento, retransmisiones en directo y formatos audiovisuales de carácter creativo.

La modernización se completa con sistemas de monitorización multiview de gran formato para el seguimiento de señales en tiempo real, una sala de realización de 44 metros cuadrados y siete cabinas individuales de edición y postproducción equipadas con software profesional de imagen, vídeo y audio.

Todo ello permite reproducir "de forma integral" el proceso de creación de contenidos audiovisuales, desde la planificación y la producción hasta la emisión, edición y postproducción.

El plató es uno de los espacios de referencia para los estudiantes de los grados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, que pueden experimentar de forma práctica los distintos roles de una producción real, como la realización, operación de cámara, producción, iluminación, sonido, edición y presentación de contenidos, ha destacado la institución académica.

Además, estas instalaciones también son utilizadas por estudiantes de otras titulaciones que incorporan competencias de comunicación a su formación.

La UEMC enmarca esta renovación en su "apuesta por una enseñanza universitaria conectada con la realidad profesional", un contexto en el que pretende ofrecer al alumnado la "posibilidad de familiarizarse, antes incluso de finalizar sus estudios, con las herramientas, tecnologías y dinámicas de trabajo que encontrarán en cadenas de televisión, productoras audiovisuales, agencias de comunicación y entornos de creación de contenidos digitales".

En este sentido, la institución ha subrayado que la actualización tecnológica del plató permite formar perfiles capaces de adaptarse a un sector en constante transformación, donde la producción multimedia, el streaming, la creación de contenidos y la comunicación audiovisual desempeñan un papel "cada vez más relevante".