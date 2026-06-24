La UEMC reúne en Valladolid a expertos nacionales en medicina del sueño para analizar el insomnio y cómo dormir mejor

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VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebrará en Valladolid los días 8 y 9 de julio el Curso de Verano 'Sueño, salud y bienestar', de carácter científico y divulgativo que reunirá a especialistas nacionales en medicina del sueño, psiquiatría, psicología, endocrinología, fisioterapia y nutrición para analizar qué provoca el insomnio, qué tratamientos existen para los trastornos del sueño y qué hábitos ayudan a dormir mejor.

El programa responderá a preguntas clave como qué causa el insomnio, cómo afectan las nuevas tecnologías y las pantallas al descanso, qué tratamientos cuentan con mayor evidencia científica y qué cambios en el estilo de vida pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño y el bienestar.

La jornada inaugural del 8 de julio arrancará con la conferencia 'El sueño y su impacto en la salud', impartida por Carlos Egea Santolalla, presidente de la Federación de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), jefe de la Unidad Funcional de Sueño del Hospital Universitario de Álava y coordinador de la Alianza por el Sueño y, quien analizará el sueño como pilar fundamental de la salud física, mental y del funcionamiento cognitivo y emocional de las personas.