La UEMC reunirá a más de 200 profesionales en un encuentro estatal de orientación educativa el 17 y 18 de abril - UEMC

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE) y la Asociación Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León (APOECYL) unirán esfuerzos para celebrar en Valladolid los días 17 y 18 de abril el XVI Encuentro Estatal de Orientación Educativa que reunirá a 200 profesionales bajo el título de 'La aventura de Orientar'.

El objetivo del foro es que el campus universitario se convierta en un "espacio de referencia nacional" para el debate, además de la formación y la actualización en este ámbito, puesto que la orientación educativa afronta un "momento de desafíos".

Esto debido a que "aumenta la incidencia de problemas emocionales" en el alumnado y "crece el desgaste del profesorado" mientras los cambios normativos "obligan a una adaptación permanente" del sistema, según ha detallado la institución unviersitaria a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A esta situación se suma "la irrupción de nuevas tecnologías" como la inteligencia artificial que ofrecen "oportunidades inéditas pero también riesgos" para quienes acompañan a los estudiantes, por lo que el encuentro propone "volver a lo esencial: compañar, sostener y cuidar a las personas.".

El rector de la UEMC, David García López, ha señalado que acoger esta cita es un "reconocimiento al trabajo serio y constante" de la institución ya que este foro de "referencia nacional" refrenda la "solidez" de una iniciativa "ya consolidada".

García ha recordado que el evento "refleja la apuesta por la formación" en educación mediante una "oferta académica especializada" ya que considera que "formar a quienes educan" es una de las "tareas más importantes" para la sociedad.

Por su parte, la presidenta de APOECYL, María de las Olas, ha destacado que este encuentro "no es solo una formación técnica" sino que responde a la necesidad de "cuidar a quienes cuidan" para que el orientador se sienta sostenido ante retos complejos.

ESPACIO DE REFLEXIÓN

Durante dos días la ciudad de Valladolid se convertirá en un "espacio de reflexión compartida" para analizar la forma de "orientar en tiempos convulsos sin perder la mirada humana" ya que la edición de 2026 busca compartir experiencias frente a los retos emocionales actuales y repensar el papel del orientador en un "sistema cambiante" mientras se explora el uso responsable de la inteligencia artificial además de otras herramientas digitales aplicadas al ámbito educativo.

La cita constituye una invitación para que los profesionales logren "detenerse, tomar aire, actualizarse y regresar a los centros con más claridad, más red y más fuerza".

De este modo, el viernes 17 por la tarde se celebrará el XVIII Encuentro de Orientadores de la UEMC el cual representa la primera jornada del Encuentro Estatal cuya asistencia exclusiva será gratuita mediante una inscripción previa.

La programación del Encuentro Estatal se extenderá durante toda la jornada del sábado 18 con diversas conferencias y espacios de debate junto a actividades complementarias y tiempos de convivencia, puesto que la participación en el programa completo de viernes y sábado requiere una inscripción de pago, aunque incluye la posibilidad de obtener la certificación del INTEF para quienes acrediten la asistencia al menos al ochenta por ciento del programa.

El contenido de ambas jornadas se ajusta a "los ejes que demanda el momento actual" tales como el "bienestar emocional y el autocuidado docente", además del "funcionamiento de los servicios de orientación en distintas comunidades autónomas o la orientación en redes sociales" junto a la carrera profesional del orientador y la "innovación metodológica" cuyas conclusiones cooperativas se presentarán formalmente al cierre del evento.

La organización tiene previsto celebrar la asamblea anual de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, además de presentar el nuevo número de su revista, la cual recogerá diversas aportaciones de orientadores de diferentes puntos de España, mientras que todas las actividades se desarrollarán en el Paraninfo del Edificio 01 de la UEMC, donde las inscripciones ya se encuentran abiertas hasta el 15 de abril de 2026.