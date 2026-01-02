UGAL- UPA exige a la Junta que agilice la tramitación de los expedientes de incorporación de jóvenes al sector agrario

Archivo - Obras en regadíos. Foto recurso - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGAL-UPA urge a la Junta de Castilla y León que dé respuesta ágil y eficaz a los jóvenes que han decidido incorporarse al sector agrario y hace una petición expresa para que cumpla con el compromiso que dice tener con dicha incorporación, y que lo demuestre con hechos respondiendo en tiempo y forma a la resolución de los expedientes presentados hasta el 30 de octubre, fecha en la que se cerró el plazo de dichas solicitudes.

Así, exige a la Administración regional que agilice el funcionamiento interno con los servicios territoriales para que estos puedan comenzar a revisar, gestionar y presentar a los servicios centrales la documentación de los peticionarios, ya que aunque la Junta tiene seis meses para resolver dichos expedientes, la experiencia les dice que todos los años se producen retrasos en la resolución de los mismos por las "farragosas" gestiones administrativas que acarrean.

UGAL-UPA, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que León es una de las provincias donde más incorporaciones al sector se realizan año tras año, por lo que considera básico que se actúe con diligencia y eficacia.

Advierte de que si se alarga en exceso la tramitación y se solapa con el periodo de tramitación de la PAC, que comienza el 1 de febrero, podría afectar a las peticiones de los derechos de la reserva nacional que pudieran realizar los jóvenes que hayan pedido una incorporación.

Por otro lado, apuntan que hacer coincidir todo el proceso administrativo de los expedientes de incorporación con los expedientes PAC supone dificultar la tarea encomendada que tienen la OPAs en un periodo de tiempo donde la carga de trabajo es muy elevada, y que requiere de toda la atención y recursos humanos y técnicos a su disposición para dar servicio a los agricultores y ganaderos.

UGAL-UPA apela a la Junta de Castilla y León a que cumpla lo que confirmó el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 2 de julio en la localidad palentina de Quintana del Puente, informando de la nueva convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones, y resaltando que "una de las principales mejoras de esta convocatoria es la simplificación administrativa, destacando la reducción de la documentación exigida, el acortamiento de los plazos de tramitación, la mejora de la aplicación informática para presentar solicitudes y la actualización de los costes de referencia".