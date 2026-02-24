UGT acusa a la Junta de usar el acuerdo con docentes para hacerse "la foto" antes del 15M y ahora sumirles "en la nada"

Tomás Pérez (i) y José Antonio Sánchez, durante la rueda de prensa de hoy. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT ha acusado a la Consejería de Educación de utilizar el acuerdo firmado con los representantes sindicales de los profesores del pasado 22 de septiembre de "herramienta política" para hacerse "la foto" de cara a las elecciones del 15 de marzo y tenerles ahora "en la nada más absoluta" con las medidas de calado "bloqueadas".

"La Junta lleva cuatro años haciendo una cosa muy bien, nada. Ahora que habla de podio, Mañueco está trabajando y esforzándose por tener a sus profesores como los peores pagados del país y de ahí no se quiere bajar", ha lamentado el secretario general de Servicios Públicos de la organización, Tomás Pérez, que junto con el responsable del área de Educación, José Antonio Sánchez, han denunciado la paralización de negociaciones para desarrollar un acuerdo, recuerdan, que está publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

"Desde el 11 de diciembre no sabemos nada de la Consejería y, hasta esa fecha, las reuniones han sido un paripé, con propuestas diferentes, sin calendario de negociación, sin voluntad para llegar a acuerdos", ha resumido José Antonio Sánchez.

El representante sindical ha criticado la celeridad con la que se actuó en junio frente a la "parálisis actual", para asegurar que hubo "voluntad" para llegar al preacuerdo, hacerse "la foto" y utilizarlo "como herramienta política". "Ahí sí hubo premura. Pero tras la firma solemne, la Consejería ha dilatado en el tiempo la implementación de los puntos fundamentales del texto", ha abundado.

En este contexto, ha afeado que no se hayan producido "avances reales" en las reuniones mantenidas durante el curso, para alertar de que esta "inacción deja en el aire" aspectos claves como la reducción de la burocracia, la atención a la diversidad o la jubilación anticipada.

Esta falta de desarrollo normativo hace peligrar que la segunda parte del acuerdo, que debería implementarse en septiembre de este año, se lleve a cabo, y más con unas elecciones por medio y sin saber si van a repetir los mismos actores a partir del 15 de marzo.

El representante sindical ha recordado que los docentes de Castilla y León se encuentran entre los "peores pagados" del país y asume que la "vocación" del docente "tapa las grietas" de un sistema educativo en el que, a su juicio, no cree el Gobierno autonómico. "Se da la paradoja de que la comunidad con mejores resultados en informes como el de PISA tiene a los docentes peores pagados", ha evidenciado para recordar que la última subida salarial a los profesores se produjo en 2006.

"Por eso hablamos de injusticia, por eso hablamos de engaño, por eso hablamos de estafa, por eso hablamos de deslealtad por parte de la Administración autonómica", ha abundado.

Finalmente, ha anunciado que UGT exigirá el cumplimiento íntegro del acuerdo y no descarta emprender movilizaciones o acciones legales ante el "hartazgo" de un colectivo que se siente "menospreciado" por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.