UGT y CCOO critican el "exceso policial" ante los piquetes informativos en Valladolid

1132799.1.260.149.20261111094441 Montaje de las imágenes de la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, y el secretario general de UGT, Óscar Lobo, atendiendo a los medios de comunicación en la jornada de huelga general. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, han manifestado su queja, dirigida especialmente hacia la Delegación del Gobierno, por el "excesivo" despliegue policial ante los piquetes informativos en las naves del Servicio de Limpieza de Valladolid y en las cocheras de Auvasa, también en la capital.

En declaraciones recogidas por Europa Press, los representantes de los sindicatos mayoritarios, que han estado presentes en el piquete informativo que se situaba junto a la entrada de las instalaciones de Auvasa, han hecho un balance de las primeras horas de la jornada de Huelga General en Valladolid.

El secretario general de UGT, Óscar Lobo, ha considerado "un exceso" la presencia policial "por la parte de la Delegación del Gobierno" y del propio cuerpo junto a las instalaciones de Auvasa, lo que ha "impedido" a los miembros del piquete acercarse a "informar a los trabajadores" sobre la jornada de Hulega, algo en lo que ha coincidido Ana Fernández de los Muros.

"Están más preocupados por otras cosas que por realmente garantizar el derecho a la huelga", ha lamentado Lobo, que ha considerado que esta actuación supone "coartar completamente el derecho constitucional a la huelga y el derecho a informar".

Por su parte, Ana Fernández de los Muros, ha recordado que la labor de los sindicatos con los piquetes informativos es también "vigilar que se cumplan también los servicios mínimos", aunque ha considerado que "en muchas ocasiones los servicios mínimos son abusivos porque hay servicios mínimos prácticamente igual que en una jornada ordinaria y no debería ser así".

La dirigente sindical ha recordado que esta tarde hay convocada por UGT y CCOO una manifestación "unitaria" a las 19.00 horas desde la plaza de Colón de Valladolid, y ha reivindicado que "haya un clamor de la clase trabajadora" para conseguir los objetivos de reclamar el derecho a una vivienda "digna y asequible", además de "mejores salarios y un reparto de la riqueza por parte de los empresarios y de la patronal y que los precios no nos acaben costando la vida".

En este sentido, Óscar Lobo ha incidido en el llamamiento a ejercer el "derecho a la huelga" y sobre todo a que "haya una respuesta masiva de la ciudadanía que está cansada, harta de los beneficios récord", por lo que espera que "sobre todo" los trabajadores acudan esta tarde a las "masivas manifestaciones" convocadas en las capitales de provincia de Castilla y León.

"Estamos pidiendo un cambio de políticas sociales y de políticas en materia de vivienda, mejorar las condiciones de vida de la gente", ha enfatizado Lobo, que ha advertido de que las políticas "hasta ahora progresistas no sirven" y lo "único" que funciona es la "política de la avaricia salarial de la empresa", que "no dejan de tener beneficios" mientras "bloquean la negociación colectiva".

En el caso de Castilla y León, ha criticado la política de vivienda de la Junta, que "mira para otro lado", porque lamenta que "se incrementa el alquiler y no se puede acceder a un precio de asequible la vivienda".