UGT y CCOO destacan la "buena acogida" de la huelga en CyL y creen "desproporcionada" la presencia policial

Salida De Los Autobuses Urbanos En Valladolid Durante La Huelga General Del 11N. - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, han valorado este miércoles el desarrollo de las primeras horas de la jornada de huelga en la Comunidad y han coincidido en señalar la "buena acogida" de la convocatoria por parte de la ciudadanía y los trabajadores, al tiempo que han calificado de "desproporcionado" el despliegue de los efectivos de las fuerzas de seguridad.

En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, Óscar Lobo ha destacado que la "inmensa mayoría" de la población "comparte los objetivos" de la movilización, centrados en la mejora de las condiciones salariales y el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.

El representante de UGT ha señalado que el seguimiento de los paros se ejerce al amparo de la Constitución y ha llamado a la ciudadanía a la "participación masiva" en las manifestaciones convocadas a lo largo del día en Castilla y León y en el resto del país.

Asimismo, el responsable de UGT ha trasladado la "sorpresa" de las organizaciones convocantes ante la presencia de un dispositivo policial "desproporcionado" que, como ha defendido, ha "dificultado e impedido" las tareas informativas de los piquetes en algún centro de trabajo.

Pese a esta apreciación, ha indicado que las actuaciones de la jornada se desarrollan con normalidad, aunque ha denunciado la existencia de "amenazas y mensajes" procedentes de sectores de la "derecha y de la extrema derecha".

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha explicado que las reivindicaciones de esta huelga se dirigen tanto a la patronal como a las distintas administraciones públicas. De este modo, ha criticado el "bloqueo" de la negociación colectiva por parte de los empresarios y la "falta de subidas salariales adecuadas", para las que exigen incrementos de entre el 4 y el 7 por ciento en el nuevo acuerdo de empleo según cada sector.

A su vez, De los Muros ha interpelado a la administración central, autonómica y local en materia de competencias sobre vivienda.

Respecto al seguimiento del paro general, Fernández de los Muros ha indicado que los datos definitivos de participación no se conocerán hasta la conclusión del turno de tarde. No obstante, la dirigente de CCOO ha calificado de "abusivos" los servicios mínimos fijados en prestaciones esenciales como la sanidad, la educación y el transporte urbano de Valladolid, donde ha considerado que la fijación de efectivos ordinarios minimiza el ejercicio efectivo del derecho a la huelga.

Por último, la responsable sindical ha confirmado un "incremento del número de efectivos policiales en relación con las convocatorias del año 2012" y ha detectado un comportamiento "más agresivo" en los agentes durante las intervenciones, aunque ha precisado que no se han registrado lesiones entre los integrantes de CCOO.