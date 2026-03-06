UGT gana las elecciones sindicales del personal laboral de la Junta con 121 delegados

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha ganado las elecciones sindicales del personal laboral de la Junta de Castilla y León al obtener 121 delegados frente a los 96 de CSIF y otros tantos obtenidos por Comisiones Obreras.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha destacado que revalida así su mayoría después de un largo proceso electoral que empezó en el año 2024 y ha terminado este 5 de marzo.

El secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha recordado que el sindicato lleva más de 30 años como mayoritario entre el personal de la Junta, el más numeroso de la Comunidad. "Los trabajadores de la Junta de Castilla y León siguen confiando en UGT como su principal portavoz", ha señalado.

UGT ha señalado que estos resultados suponen "una responsabilidad añadida" para continuar trabajando en la defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva y la mejora de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta y ha recordado que su labor no se limita a los procesos electorales, sino que se desarrolla de forma permanente en la negociación, en la vigilancia del cumplimiento de los convenios y en "la defensa de los trabajadores ante cualquier recorte o abuso".