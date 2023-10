UGT insta a Industria a ayudar a los trabajadores de Talleres Estaca en Palencia ante el impago de nóminas

PALENCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha instado este lunes a la Consejería de Industria y a la Dirección de Trabajo a ayudar a los nueve trabajadores de Talleres Estaca en Palencia ante el impago de nóminas y el desmantelamiento de la empresa.

El secretario general del sindicato en la provincia de Palencia, Gorka López y el representante sindical de la empresa, Francisco Molina, han denunciado una situación que presuponían a pesar de que la empresa "tiene mucho trabajo", ha apuntado Molina.

A pesar de que durante los últimos diez años "ha costado pagar" acumulando retrasos de uno o dos meses, en enero del presente año se debían a los trabajadores unas cuatro nóminas, que aumentaron hasta seis en junio.

En la actualidad, la empresa dedicada a la construcción de maquinaria agrícola cuenta con nueve trabajadores, de los cuales seis están de baja (muchos por depresión), por lo que no hay empleados para realizar la actividad laboral, ya que la empresa nunca ha cubierto esas plazas ni las de jubilaciones, han asegurado los trabajadores.

"Se han visto medio obligados a cerrar porque sin trabajadores no se puede desempeñar el trabajo", ha señalado el representante sindical. De hecho, esta semana las dos únicas personas que están en activo están de vacaciones ante esta situación.

"Hace un mes pedimos una reunión con la empresa para pedir las cuentas y no hemos tenido respuesta", ha añadido. Además, el pasado lunes recibieron la visita del inspector de Trabajo quienes les ordenó no sacar ningún tipo de maquinaria de la nave del polígono desde donde hace 26 años llevan a cabo la actividad laboral.

Desde la empresa les dicen que "no van a pagar ni un duro" y los empleados se sienten desamparados y no saben qué hacer, porque a pesar de haber interpuesto varias denuncias en los juzgados no obtiene respuesta.

"Esta situación se debe a una mala gestión de los dueños", han manifestado los trabajadores, tres hermanos (uno ya jubilado y otro a punto de hacerlo), que, además, no han hecho inversiones en los últimos 15 años.

Son conscientes de que la empresa puede cerrar, pero solo quieren que les paguen los atrasos y las indemnizaciones si pudiera darse el caso. Por eso, piden a la Consejería de Industria y a la dirección de Trabajo que ayude a estas nueve familias que en muchos casos llevan ligados a la empresa desde sus inicios.