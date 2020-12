UGT llevará a los tribunales el "decretazo" de los sanitarios y rechaza negociar su desarrollo

No descarta más movilizaciones e invita al resto de sindicatos a sumarse a la demanda

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT ha anunciado que llevará a los tribunales el que ha denominado "decretazo" del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre prestaciones personales obligatorias del personal sanitario y ha advertido de que no negociará la orden que lo desarrollará, para lo que se ha convocado a los sindicatos a una reunión de la mesa sectorial de sanidad.

Así lo han anunciado el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, y el responsable del sector sanitario en el sindicato, Miguel Holguín, quienes han criticado que la Junta aprobara este decreto de forma unilateral, "encendiera la mecha" y el presidente del Ejecutivo diga que no se va a aplicar pero al mismo tiempo se niegue a retirarlo como señaló en la reunión mantenida con los sindicatos el 18 de diciembre.

Miguel Holguín, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que "por coherencia y respeto" a los trabajadores, que han rechazado este decreto, no se sentarán a negociar "absolutamente nada" que tenga que ver con este "decretazo".

A este respecto, ha señalado que ya el día 18 de diciembre se les comunicó que este miércoles se convocaría una reunión de la mesa sectorial de sanidad pero se ha aplazado al lunes día 28 con un orden del día en el que se incluye como uno de los puntos del orden del día la negociación de la orden que desarrolla el decreto.

Así, comunicarán al presidente de la mesa, que es el gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, que no negociarán este punto y por ello se levantarán de la mesa cuando se aborde y volverán a sentarse para tratar los otros temas previstos como los relativos a un acuerdo para alargar los plazos de vacaciones o el plan de formación para el próximo año y participarán también en la mesa convocada al día siguiente, 29 de diciembre, para otros asuntos generales.

Holguín ha incidido en que los trabajadores han expresado su rechazo y han "salido a la calle" para protestar por este decreto y, aunque UGT "siempre ha tendido puentes y optado por la negociación", por coherencia ven imposible negociar mientras no se retire el texto.

"COHERENCIA"

Paralelamente, y en esa postura de "coherencia", ha anunciado que, una vez elaborados los informes jurídicos necesarios, se presentará un recurso ante lo Contencioso-Administrativo contra el decreto, que esperan que los juzgados obliguen a retirar, algo que considera que podría haber hecho Fernández Mañueco sin "provocar conflicto" ni "encender la mecha".

"Ha preferido enfriar la situación", ha añadido Miguel Holguín, quien ha advertido de que "el tiempo juzgará a cada uno y la irresponsabilidad de Mañueco" que ha preferido "dejar enfriar el suflé", algo que habrá que ver cómo juzga la sociedad.

El recurso, según ha explicado Pérez Urueña, se basará en antecedentes como los decretos ante la huelga de controladores o un reciente auto sobre la manifestación del 1º de Mayo en la línea de que no ha habido negociación y se han vulnerado derechos relacionados con la libertad sindical, al no haber dado audiencia a los representantes de los trabajadores y la aprobación de un decreto "deprisa y corriendo" que contiene aspectos que otras veces los tribunales han dirimido a favor de los demandantes.

Pérez Urueña ha invitado al resto de fuerzas sindicales presentes en la mesa sectorial de sanidad, con las que conjuntamente se han convocado las movilizaciones que ha habido hasta la fecha, a unirse a esta acción judicial y a no negociar algo que se "impone" desde la Junta.

Por otro lado, los responsables sindicales han señalado que se mantendrán las movilizaciones, pero pendientes del calendario, dadas las "malas fechas", con los trabajadores "cansados" y la tercera ola de la pandemia "a las puertas", por lo que se anunciarán cuando se decidan.

SIN ALTERNATIVA

Tomás Pérez ha explicado que ni la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ni el presidente de la Junta y no sabe si el vicepresidente, Francisco Igea, porque considera que hay "dos gobiernos", les han dejado "otra salida" que presentar el contencioso y ha criticado los numerosos "incumplimientos" del Ejecutivo como las 35 horas, la falta de ejecución de la Ley de Carrera Profesional o los años de retraso del pago de fondos adicionales, entre otros.

"Si esto es el diálogo y cambio que prometía el gobierno de coalición, decía mi abuela que más vale lo viejo conocido que lo bueno por conocer", ha aseverado Pérez Urueña.

En este contexto, Miguel Holguín ha criticado que Mañueco decidiera "cercenar" la negociación y el debate en la mesa sectorial sin avisar y, tras mantener reuniones con todos los grupos salvo PP y Vox, con colectivos y otras organizaciones, no ha sido "hasta cinco semanas después" el presidente "no tuvo a bien" reunirse con los sindicatos tras su "bofetada a los trabajadores".

Además, ha censurado que en aquella reunión el presidente de la Junta reconociera que se había equivocado al sacar el decreto, pero "no significaba nada y no lo pensaba aplicar", por lo que "una vez más" su "palabra" y lo que firma "no vale para nada", mientras fía todo a una negociación de la orden que desarrolle el texto, que siempre estará por debajo del decreto y quedará "en papel mojado" cuando la Junta considere.

Además, ha apuntado que han sido "responsables" y se ha movilizado a la gente intentando mantener las condiciones de distancia, evitar problemas y que siguiera "caliente" el tema porque, a su juicio, la Junta "sólo ha pretendido dilatar" la cuestión, un aspecto "muy peligroso" porque ya en medio de la segunda ola se estaban tomando ya decisiones en las gerencias de hospitales agarrándose al decreto.

Además, considera que la Junta está "obviando" esta cuestión y es un "peligro extremo" porque ha "calentado" el ambiente y ha metido una "bofetada" cuando la gente ya está cansada y no están dispuestos a ser los "paganos" de la "mala gestión".