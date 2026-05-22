UGT ve "incomprensible" que la Junta no declare 'peligro alto de incendios' ni refuerce servicios de extinción

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha calificado de "incomprensible" que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta no haya declarado el 'peligro alto' de incendios forestales ni haya reforzado los servicios de extinción en la comunidad, a pesar de las previsiones meteorológicas adversas que sitúan el riesgo de fuego en niveles de "moderado a extremo".

A través de un comunicado, la organización sindical ha denunciado que la administración autonómico parece "no comprender la gravedad de la situación forestal ni meteorológica". En este sentido, ha alertado de que las medidas restrictivas y de prevención adoptadas hasta el momento por el Gobierno autonómico son del todo "insuficientes" y, en lugar de evitar el peligro en los montes, "lo acaban potenciando".

La crítica se ha producido después de que la Consejería de Medio Ambiente dictara una instrucción denominada 'Aviso por previsión meteorológica adversa'. Esta orden responde a un escenario climático "muy desfavorable" marcado por la presencia de una DANA en el oeste peninsular, la previsión de temperaturas inusualmente altas, niveles de humedad relativa muy bajos, tormentas con aparato eléctrico y rachas de viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora.

En este contexto, el sindicato ha lamentado que las directrices de la Junta se limiten "únicamente" a recomendaciones operativas como aumentar la vigilancia, primar la celeridad en el primer ataque, acelerar el despacho de cuadrillas helitransportadas y optimizar la gestión de los medios aéreos.

Según ha manifestado el vicesecretario general de UGT Servicios Públicos en la región, Carlos Arenas, con estas solas actuaciones resulta "imposible paliar la virulencia de los incendios que podrían llegar a producirse ante esta situación climática".

Por su parte, el agente medioambiental y delegado de UGT en Salamanca, Francisco Comuñas, ha incidido en que la "gravedad" de las previsiones exige la aplicación "inmediata" de las medidas punteras contempladas en la propia normativa de la Junta para las épocas de riesgo alto. De este modo, ha reclamado de forma "urgente" un incremento "real" de las guardias, la cobertura de la totalidad de los puestos vacantes, el aumento global de la plantilla y el inicio inmediato de las labores de vigilancia en las torretas de la comunidad.

Asimismo, el representante sindical ha exigido la prohibición inmediata de todos los trabajos silvícolas que requieran el uso de herramientas mecánicas en los montes y zonas de peligro. A este respecto, ha recordado el reciente incidente sucedido en la Serradilla, en la Peña de Francia, donde la chispa de una desbrozadora terminó provocando un incendio forestal.

Finalmente, desde UGT han criticado la "incapacidad para cambiar de actitud" de la Junta a la hora de adoptar una verdadera estrategia antiincendios. El sindicato ha sentenciado que la actual coyuntura meteorológica es idéntica a la registrada el año pasado, "por lo que el peligro de sufrir incendios de sexta generación sigue siendo exactamente el mismo si no se refuerzan de forma estructural los servicios y el personal del operativo".