ULE abordará este jueves en una mesa redonda la contribución de los ingenieros agrónomos a la seguridad alimentaria

Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León (ULE) abordará el papel de los ingenieros agrónomos en la seguridad alimentaria a través de una mesa redonda que celebrará este jueves de la mano de la Fundación Alimerka y Agrónomos Sin Fronteras.

Bajo el título 'El papel de los Ingenieros Agrónomos en la seguridad alimentaria', el encuentro permitirá reflexionar sobre la aportación de estos profesionales a la cadena alimentaria y su capacidad para responder a desafíos como la producción sostenible, la eficiencia de los recursos y el desarrollo de la industria agroalimentaria.

La mesa redonda, que dará comienzo a las 13.00 horas, estará presidida por el director de la Escuela, Luis Herráez Ortega, y moderada por Pedro José Aguado Rodríguez, catedrático de Ingeniería Agroforestal de la ULE. Además, contará con la participación de especialistas vinculados a la Universidad Politécnica de Madrid, Agrónomos Sin Fronteras, la Fundación Alimerka y el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria.

Esta temática conecta con la formación que ofrece la propia Escuela en el ámbito de la industria alimentaria y con la preparación de profesionales capaces de intervenir en las distintas fases de la producción, transformación y control de los alimentos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La jornada incluirá, además, la inauguración de la exposición fotográfica 'Mgega: progreso de una comunidad Masái', promovida por Agrónomos Sin Fronteras en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 26 de noviembre.

A través de doce paneles fotográficos, la exposición acerca la realidad de esta comunidad rural de Tanzania y los avances de un proyecto de desarrollo integral que ha permitido mejorar el acceso al agua potable, las infraestructuras educativas y la producción de alimentos. Entre sus actuaciones figuran la construcción de un pozo y un abrevadero para el ganado, dos nuevas aulas y un invernadero, además de distintas acciones formativas en agricultura, nutrición y liderazgo comunitario.

Agrónomos Sin Fronteras llega a la Universidad de León después de recibir el XVII Premio Luis Noé Fernández de la Fundación Alimerka, en la categoría de Lucha contra el Hambre, por su trabajo en favor del desarrollo rural y la seguridad alimentaria.