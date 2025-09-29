La ULE aprueba la memoria de verificación del Grado de Medicina, paso "decisivo" para su implantación en 2026-2027

LEÓN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de León ha aprobado por unanimidad la memoria de verificación del grado en Medicina, lo que ha supuesto un paso "decisivo" para la implantación de estos estudios en el curso académico 2026/2027.

La rectora, Nuria González, ha subrayado que el consenso alcanzado ha reflejado el respaldo de toda la comunidad universitaria a un proyecto estratégico de carácter académico y social, que ha respondido a una demanda histórica en la provincia. "Con este trámite hemos dado un paso clave para que Medicina sea una realidad el próximo curso, ampliando nuestra contribución a las ciencias de la salud y a las necesidades sanitarias de la región y del país", ha manifestado.

La Universidad ha señalado que la memoria de verificación ya ha sido remitida al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que a su vez la ha enviado a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para su evaluación. El visto bueno definitivo recaerá en el Ministerio, que será el encargado de autorizar la implantación oficial del nuevo grado.

"La Universidad de León ha hecho los derechos en tiempo y forma, presentando una memoria que cumple con todos los requisitos técnicos, académicos y organizativos necesarios para garantizar una formación de excelencia que responda no solo a los más altos estándares académicos, sino también a las demandas de nuestro territorio y del ámbito sanitario", ha señalado la rectora.

En paralelo, la institución académica ha continuado con el desarrollo del proyecto del futuro edificio que albergará la Facultad de Medicina, previsto en el campus de Vegazana. Mientras tanto, se han acometido obras de adecuación en la Facultad de Ciencias de la Salud para instalar el laboratorio de anatomía, donde se impartirán los primeros cursos hasta que la nueva sede esté disponible.

Además, la ULE ha publicado la licitación para la adquisición del equipamiento de la sala de disección, cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre.