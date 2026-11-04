La ULE y el Clúster FaCyL acercan a los futuros ingenieros los retos y oportunidades laborales del sector de automoción

La ULE y el Clúster de Automoción y Movilidad de Castilla y León han desarrollado este miércoles una jornada destinada a acercar a los estudiantes las oportunidades profesionales que ofrece el sector. - ULE

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE) y el Clúster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (FaCyL) han desarrollado este miércoles una jornada destinada a acercar a los estudiantes las oportunidades profesionales que ofrece el sector y conocer, desde la perspectiva de los jóvenes, qué pueden aportar a los proyectos presentes y futuros de la industria.

La actividad, que alcanza este año su quinta edición, ha reunido a cuatro empresas socias de FaCyL y a más de 70 estudiantes que han participado en las distintas propuestas planteadas y que han estado muy interesados por la actividad de las compañías participantes. El encuentro ha comenzado con un pitch en el que los estudiantes han conocido de primera mano las necesidades de talento y los perfiles profesionales que buscan actualmente las empresas participantes. A continuación, el café networking ha permitido un contacto más directo entre estudiantes y compañías, así como la posibilidad de presentar sus currículums y conocer posibles oportunidades de desarrollo profesional, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Según ha destacado el director de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, Joaquín Barreiro, esta iniciativa se ha consolidado como un "referente" en su quinta edición que, además, ha despertado un gran interés en los estudiantes. "Se puede decir que con este evento conseguimos que nuestros estudiantes desarrollen también competencias y habilidades transversales para su formación integral como ingenieros que son competencias muy valoradas por el mundo laboral desde hace años", ha agregado.

Por su parte, la directora de Clúster FaCyL, Ana Núñez, ha expresado la importancia de conectar el talento universitario con un sector inmerso en un proceso de transformación. "La automoción y la movilidad están evolucionando a gran velocidad y necesitan profesionales preparados para afrontar nuevos retos tecnológicos. Para las empresas es fundamental acercarse a los jóvenes, explicarles qué perfiles necesitan y, sobre todo, mostrarles que en Castilla y León existen proyectos innovadores en los que pueden desarrollar una carrera profesional de futuro", ha señalado.

En este sentido, Núñez ha explicado que este tipo de iniciativas permiten estrechar la relación entre el ámbito académico y el empresarial. "Ambos deben avanzar de la mano para que nuestra industria siga siendo competitiva y para que el talento que se forma en nuestras universidades conozca las oportunidades profesionales que tiene cerca. Cada año salen de nuestras aulas excelentes profesionales y queremos que sepan que pueden desarrollar una carrera vinculada a la tecnología, la innovación y la movilidad desde Castilla y León", ha añadido.

OPORTUNIDADES PROFESIONALES

En la presente edición del encuentro han participado Inertim Research, Michelin, Renault Group y Synersight, cuatro empresas socias de Clúster FaCyL que han acercado a los alumnos los perfiles profesionales que buscan y las oportunidades que ofrece el sector.

Los estudiantes han podido conocer de primera mano la actividad de estas compañías, los proyectos en los que trabajan y sus necesidades de incorporación de talento. El formato de la jornada también ha facilitado el contacto directo entre empresas y universitarios, que han tenido la oportunidad de presentar sus currículums y resolver dudas sobre las distintas salidas profesionales vinculadas a la automoción y la movilidad.

La jornada de este año se enmarca en el programa de conexión universidad-empresa TalentoCYL, orientado a impulsar el talento, la empleabilidad y el conocimiento del tejido empresarial de Castilla y León.