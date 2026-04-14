ULE inicia este viernes un ciclo de conferencias sobre geopolítica mundial organizado por la Cátedra Almirante Bonifaz

Logo de la Cátedra Almirante Bonifaz, en la que se incribe el ciclo de conferencias 'Geopolítica mundial en transformación: rutas, conflictos y alianzas'. - ULE

LEÓN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE), en el Campus de Vegazana, acogerá este viernes a las 12.30 horas la primera de las conferencias del ciclo 'Geopolítica mundial en transformación: rutas, conflictos y alianzas', organizado por la Cátedra Almirante Bonifaz, en el que se abordarán temas como el problema del Ártico y Groenlandia, el conflicto de Oriente Medio y las relaciones de USA con Europa en el contexto actual.

La conferencia que abrirá el ciclo, a la que podrán asistir todas las personas interesadas, será impartida por el coronel Abel Romero, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. En la intervención titulada 'El Ártico, geopolítica y seguridad' abordará cuestiones que afectan a la economía y política mundiales, según ha informado en un comunicado la ULE.

La Cátedra Almirante Bonifaz está dentro de la estructura de la ULE, que se comprometió, en virtud del convenio marco firmado con el Ministerio de Defensa en 2006, a desarrollar actividades docentes, de investigación y de divulgación en el ámbito de la seguridad y la defensa.