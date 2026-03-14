La ULE invita a explorar cómo el agua transforma el páramo leonés en 'Hidrogeodía 2026' el 22 de marzo

LEÓN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bajo un paisaje aparentemente llano y agrícola, el Páramo leonés esconde una compleja red de agua, historia y tecnología que la Universidad de León (ULE) invita a descubrir el próximo domingo 22 de marzo con motivo del Día Internacional del Agua en Hidrogeodía 2026.

Una jornada, organizada por el grupo de investigación GeoINCA de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, que permite explorar cómo el agua ha modelado el territorio, la agricultura y la biodiversidad de esta comarca, y cómo su gestión ha sido y sigue siendo un motor de transformación del páramo leonés.

Durante la actividad, los asistentes podrán conocer acuíferos, humedales, lagunas y antiguos sistemas de riego, comprendiendo cómo la interacción entre los recursos hídricos y la actividad humana ha definido el paisaje actual.

Uno de los lugares destacados es Fuente Blanca, en Chozas de Arriba, donde una surgencia natural alimenta lagunas artificiales que han sostenido históricamente la agricultura y que hoy son refugio para diversas especies de aves y de gran valor ecológico, según ha señalado Javier Fernández Lozano, profesor e investigador de la ULE.

El investigador ha recordado, en un comunicado recogido por Europa Press, que Hidrogeodía es "una forma de entender que el agua ha sido y sigue siendo el principal motor de cambio del páramo leonés, combinando aspectos ecológicos, históricos y tecnológicos de manera que todos podamos apreciar su importancia".

En el recorrido, que combina historia, geología, naturaleza y tecnología, los participantes podrán comparar los sistemas de riego tradicionales, como acequias y presas, con las infraestructuras modernas, basadas en bombeo, balsas de almacenamiento y redes automatizadas que optimizan el uso del agua, reducen pérdidas y protegen la calidad del recurso.

La salida de la actividad tendrá lugar a las 10:00 horas desde la Glorieta de Guzmán el Bueno el próximo domingo 22 de marzo, y la jornada está abierta a todos los públicos previa inscripción en la web de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español), coordinadora del evento.

La experiencia, con inscripción en https://www.aih-ge.org/hidrogeodia-2026/, ofrece una lectura completa del páramo leonés, mostrando cómo la gestión del agua ha sido fundamental para la agricultura, la biodiversidad y la configuración del territorio a lo largo de los siglos.

Esta edición de Hidrogeodía León 2026 cuenta con la colaboración de la Diputación de León, el Ayuntamiento de Chozas de Abajo, Tragsa, Provilacor, la Comunidad de Regantes del Bajo Páramo y el Instituto Geológico y Minero de España, consolidando una iniciativa que combina educación, ciencia y concienciación ambiental.