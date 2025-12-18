ULE refuerza el ecosistema espacial de León con una pionera infraestructura de ensayos que estará operativa en 2026

Cámara de vacío de ensayos espaciales en la Univerisdad de León. - ULE

León avanza en su consolidación como uno de los principales nodos del sector espacial en España, un ecosistema que se verá reforzado en los próximos meses con la incorporación en la Universidad de una nueva infraestructura de ensayos espaciales pionera que estará operativa en un plazo de entre ocho y diez meses.

Dicha infraestructura permitirá simular en tierra las condiciones extremas del espacio y ofrecer servicios avanzados de investigación y certificación de hardware espacial.

Se trata de una cámara de vacío de tamaño medio equipada con instrumentación de control térmico y lámparas solares que reproducirá el vacío y las temperaturas extremas del espacio que se instalará en el Módulo de Investigación Cibernética (MIC) de la ULE, sede del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I4 en el que se integra el grupo de investigación en Ingeniería Aeroespacial.

Este equipamiento permitirá a investigadores, estudiantes y empresas locales ensayar satélites y sistemas espaciales, consolidando a la ULE como "referente" en la formación y experimentación aeroespacial en Castilla y León, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La infraestructura permite "ganar autonomía y rapidez". "Pasamos de depender de infraestructuras externas a materializar nuestras ideas en casa, con mayor garantía y proyección", ha señalado Jesús Gonzalo de Grado, director del grupo de investigación en Ingeniería Aeroespacial de la ULE, en el marco de la visita que ha realizado este jueves a las instalaciones el director de general de Industria de la Junta de Castilla y León, Mariano Muñoz, acompañado por el vicerrector de Investigación, Santiago Gutiérrez, y el director y subdirector del Instituto i4, Antonio Morán y Joaquín Barreiro.

Muñoz Fernández ha subrayado que León reúne una "combinación única" de Universidad, talento investigador, incubación empresarial y presencia de organismos estratégicos que "justifican plenamente esta apuesta" y se ha mostrado convencido de que el proyecto tendrá un "efecto multiplicador" para el ecosistema espacial de Castilla y León, favoreciendo la innovación tecnológica y el crecimiento del sector.

La previsión, según ha apuntado Gonzalo de Grado, es que en el plazo de entre ocho y diez meses la cámara esté operativa. Al respecto, ha puntualizado que ahora se abre el proceso de licitación y compra; después habrá un periodo de calibración y pruebas iniciales y a partir de ahí la cámara estará "plenamente operativa" en su funcionamiento.

La ULE se convierte así en "referente nacional" en investigación aeroespacial, reforzando su papel como único centro de Castilla y León capaz de ofrecer ensayos y certificación de hardware espacial. "No solo avanzamos en capacidades técnicas, también fortalecemos nuestro ecosistema de innovación; los datos y resultados que obtengamos gracias a esta nueva instalación permitirán desarrollar soluciones únicas y posicionar a León como polo estratégico del sector espacial en España", ha destacado Gonzalo de Grado.

La infraestructura convertirá a la ULE en el único centro de Castilla y León capaz de realizar ensayos y certificaciones de hardware espacial, consolidando su actividad formativa e investigadora y posicionándola cómo un agente clave para impulsar y promover la economía del espacio desde la Comunidad.

De esta forma, es una cámara "esencial" para garantizar que los satélites y componentes funcionen correctamente en un entorno extremo, con vacío, radiación intensa y temperaturas muy variables, evitando costosos fallos en el espacio y acelerando la validación de prototipos desde León.

La Universidad de León, que es la única institución del sistema universitario autonómico que imparte el grado en Ingeniería Aeroespacial y el máster en Ingeniería Aeronáutica, se convierte con esta nueva infraestructura en un "referente" en ingeniería avanzada y en economía del espacio.