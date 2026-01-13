La ULE y Vexiza impulsan el talento y la excelencia académica de los estudiantes del máster en Riesgos Naturales

La rectora de la ULE, Nuria González y el CEO de Vexiza, Alberto Cerrillo, tras firmar el convenio de colaboración. - ULE

LEÓN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y la empresa Vexiza han suscrito este martes un convenio de colaboración para reconocer y premiar el talento de los estudiantes del máster en Riesgos Naturales a través de la creación de los 'Vexiza Awards for Academic Excellence', un premio y accésit anual destinados a destacar a quienes han logrado las mejores trayectorias académicas del curso anterior.

Con esta iniciativa se marca el inicio de una colaboración que refuerza el compromiso conjunto con la formación científica, la excelencia universitaria y la promoción del talento joven, poniendo en valor la conexión entre el conocimiento generado en la Universidad y su aplicación a los retos reales de la sociedad.

"Este convenio es un ejemplo de cómo la colaboración entre la Universidad y empresas comprometidas con el conocimiento y la innovación permite reconocer el esfuerzo y la excelencia de nuestros estudiantes, al tiempo que refuerza el valor del talento que se forma en nuestra tierra", ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González.

Para Vexiza, según ha señalado su CEO, Alberto Cerrillo, este convenio fortalece la "estrecha colaboración" que mantienen con la Universidad desde hace años. "Somos una empresa que se nutre del talento formado aquí y cuyo trabajo está directamente vinculado a los riesgos naturales, un ámbito clave de nuestra actividad. Ofrecemos soluciones que se generan desde León y que hoy se aplican en todo el territorio nacional", ha recalcado.

Cerrillo también ha puesto en valor la trayectoria de la compañía, nacida en León hace una década y que alcanza ya el centenar de empleados, un crecimiento apoyado en el talento local y la colaboración con instituciones y grupos de investigación universitarios y "un ejemplo" de cómo el conocimiento y la innovación pueden convertirse en proyectos sólidos y con impacto "real".

PROMOVER EL TALENTO JOVEN

Los galardones, que incluyen un diploma acreditativo y una dotación económica de 600 euros para el premio y 200 euros para el accésit, buscan incentivar la formación científica y promover el talento joven, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica de los estudiantes que hayan obtenido una nota media superior a 8,0.

La concesión del Premio y del Accésit se anunciará durante la festividad de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, mientras que la entrega oficial coincidirá con los actos académicos de San Isidoro. Para optar a estos premios los estudiantes deben cumplir "estrictos" criterios de excelencia académica, con una nota media superior a 8,0 y una valoración detallada de su expediente y actividades formativas.

En el acto de firma del convenio han participado Cristina Álvarez, directora de Estudios Oficiales de Posgrado de la ULE y Montserrat Ferrer, coordinadora del máster en Riesgos Naturales, un título implantado en 2006 que cuenta cada año con alrededor de una decena de estudiantes, cerca del 50 por ciento de los mismos procedentes de fuera de la provincia.

MIRADA MULTIDISCIPLINAR

La formación ofrece una mirada multidisciplinar a los estudiantes, analizando los procesos naturales, sus causas, impactos y estrategias de prevención y gestión y se ha consolidado como una formación "de referencia" en un contexto marcado por el aumento de fenómenos extremos y emergencias ambientales.

Con la firma de este convenio, la Universidad de León y Vexiza ponen en marcha una iniciativa que refuerza el vínculo entre la formación universitaria, la innovación y el desarrollo de soluciones con impacto real en el territorio.