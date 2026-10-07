Últimos días para ver en el Musac las exposiciones de Carlos León y Ana Laura Aláez y la muestra colectiva Casi sistemas

Archivo - Pieza escultórica de Ana Laura Aláez en el Musac. - MUSAC - Archivo

LEÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tres exposiciones que el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) inauguró el pasado mes de junio podrán visitarse hasta el próximo domingo 18 de octubre, una programación que reúne una propuesta que revisa las últimas décadas de la trayectoria artística del pintor Carlos León, una gran instalación escultórica de Ana Laura Aláez y la muestra colectiva 'Casi sistemas', integrada por obras pertenecientes a la Colección Musac.

Durante los últimos días de apertura de las exposiciones, el Museo, con sede en la capital leonesa, amplía su programación de visitas guiadas dirigidas a distintos tipos de público. El sábado día 10 y el domingo día 11 de octubre se ofrecerán visitas a las 12.30 y a las 18.00 horas, mientras que el domingo 18 de octubre, jornada de clausura de la programación, podrán visitarse las exposiciones mediante recorridos guiados a las 11.30, 12.30 y 18.00 horas.

A estos horarios se suman las visitas habituales de los martes, miércoles y jueves a las 19.00 horas. Además, este fin de semana a las 11.30 horas se realizarán visitas especialmente dirigidas al público familiar con niños a partir de cinco años.

Todas las visitas están incluidas en el precio de la entrada y requieren reserva previa de plaza a través de la web del Musac desde el lunes de la semana de la visita, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Tras la clausura de estas exposiciones las salas del Musac permanecerán cerradas hasta el 6 de noviembre debido al montaje de la exposición 'Michelangelo Pistoletto. Spazio Libero', que se inaugurará el día 8 de noviembre.

LAS MUESTRAS

'Lugar del elogio', de Carlos León, propone un recorrido por medio de un centenar de las obras más significativas realizadas por el pintor en las últimas décadas. Desde sus jardines hasta sus últimas piezas, creadas específicamente para esta muestra, permite al visitante acceder al imaginario de un artista maduro y plenamente consciente de las tradiciones y referencias que han influido en su trabajo como la abstracción gestual, la reflexión sobre el soporte y superficie pictóricos, la antigua tradición dionisíaca, la pasión barroca, la digitación cromática o una investigación sostenida sobre el color.

Las salas 5 y 6 del Museo acogen una de las obras más monumentales de la Colección Musac, el 'Pabellón de escultura' (2008) de Ana Laura Aláez, reinterpretado por la artista para esta exposición que lleva el título de 'Pabellón de escultura: refugio e intemperie'. La instalación está compuesta por 32 chapas de aluminio que conforman una única unidad que remite a un espacio expositivo que, en lugar de dar cobijo al arte, lo expulsa con violencia.

La tercera exposición que aún se puede visitar es 'Casi sistemas', compuesta con fondos del Museo, en la que se aborda el uso de los sistemas dentro del arte contemporáneo en el cambio de siglo, tanto a nivel conceptual como en el modo de producción de las obras de arte. La muestra recoge una selección de quince obras de doce artistas internacionales: Ai Weiwei, Julieta Aranda, Lara Favaretto, Joan Fontcuberta, Piero Golia, Candida Höfer, Julie Mehretu, Mitsuo Miura, Ian Monroe, Vik Muniz, Pedro Mora y Julian Opie.