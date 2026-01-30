Últimos días para visitar las exposiciones temporales del Musac de Yasumasa Morimura y 'Así como suceden las cosas'

Archivo - Fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa. - EUROP PRESS - Archivo

LEÓN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las exposiciones temporales 'Así como suceden las cosas, también nada sucede' y 'Yasumasa Morimura. Autorretratos a través de la historia del arte' concluirán su estancia en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) el próximo domingo día 8 de febrero.

'Así como suceden las cosas, también nada sucede' investiga, a través de 39 obras pertenecientes a la Colección Musac de 35 artistas nacionales e internacionales, los lenguajes utilizados en la creación contemporánea.

Por su parte, 'Autorretratos a través de la historia del arte' permite ver, por primera vez en el espacio museístico, siete fotografías de Yasumasa Morimura donadas por el artista japonés a comienzos de 2025. Se trata de obras pertenecientes a la serie 'Self-portraits Through Art History', en las que el Morimura se pone en la piel de figuras destacadas del arte occidental (Durero, Caravaggio, Rembrandt, Van Gogh, o Vigée Le Brun), recreando algunos de sus autorretratos más conocidos.

Las muestras pueden visitarse hasta su fecha de clausura de martes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, con motivo de la clausura, se ofrecerán dos visitas guiadas el día 8 de febrero a las 12.00 y las 18.00 horas, para las que es necesario inscribirse en la web del Musac desde el próximo lunes.

Tras la clausura de estas dos exposiciones temporales podrá seguir visitándose la muestra 'Yoko Ono. Insound and Instructure' en el horario habitual de apertura del Museo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

PROCESO DE CREATIVIDAD

'Así como suceden las cosas, también nada sucede' propone revisar los vínculos y las relaciones que el arte contemporáneo establece cuando el vocabulario que emplea revela un proceso de creatividad. La muestra reúne obras pertenecientes a la Colección Musac en medios como la fotografía, la pintura, el vídeo o la instalación.

Los artistas presentes en esta exposición son Iñaki Bonillas, Luz Broto, Alejandro Cesarco, Anne Collier, Jimmie Durham, Elmgreen & Dragset, Hans-Peter Feldmann, Simone Forti, Dora García, Paul Graham, Cova Macías, David Maljkovic, Loreto Martínez Troncoso, Ryan McGinley, Josephine Meckseper, Julia Montilla, Muntean/Rosenblum, Javier Peñafiel, Paul Pfeiffer, Sergio Prego, Gonzalo Puch, Ivonne Rainer, Tere Recarens, Anri Sala, Néstor Sanmiguel, Wolfgang Tillmans, Trans&Editions, Isidoro Valcárcel Medina, Azucena Vieites, Wolf Vostell, Gillian Wearing, Cerith Wyn Evans.

La muestra, que toma su título de un verso del poeta Philip Larkin, no está dividida por capítulos ni tampoco por sectores diferenciados. Ha sido ideada como un continuo entre obras, artistas, contextos y generaciones con el objetivo de conformar una trama coral.

En ella se pueden reconocer dos zonas diferenciadas: un conjunto de piezas, cuya austeridad formal y economía de medios contrasta con su reflexividad poética y otro grupo de obras cuya estrecha relación entre el tema y el lenguaje artístico empleado conquista la atención de quienes las observan.

RECREACIÓN DE OBRAS DE ARTE ICÓNICAS

Por su parte, Yasumasa Morimura es conocido por sus autorretratos, que exploran conceptos como la identidad, la cultura y la historia. A través de la fotografía, el vídeo y la performance el artista recrea obras de arte icónicas, figuras históricas e imágenes extraídas de los medios de comunicación y la cultura popular, insertándose a sí mismo en estas narrativas.

A menudo emplea atrezo, disfraces y maquillaje complejos y meticulosamente detallados, seguidos de un proceso de edición digital. Su obra explora en profundidad temas como la apropiación cultural, el género y los códigos de la representación visual, desafiando las concepciones tradicionales sobre la autoría y el arte, el canon occidental de la historia del arte y la mirada masculina.

La serie 'Autorretratos a través de la historia del arte', de la que en Musac pueden verse siete obras, consta de dieciocho fotografías en las que el artista posa como Leonardo da Vinci, René Magritte, Jan van Eyck, Albrecht Dürer, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh o Louise Vigée Le Brun, entre otros. En cada fotografía Morimura recrea cuidadosamente una pintura famosa, a menudo adoptando el papel protagonista, al tiempo que incorpora aspectos de su propia herencia japonesa al contexto original.

'Self-portraits Through Art History' invita al espectador a reconsiderar la línea divisoria entre lo original y la apropiación, al tiempo que resalta la complejidad de la identidad en un mundo globalizado. Las fotografías de Morimura instan a la reflexión y ofrecen una perspectiva fresca sobre la Historia del Arte, colocando al artista en la intersección entre Oriente y Occidente y obligando al público a reevaluar los procesos de construcción de las narrativas personales y culturales, tanto en el pasado como en el presente.