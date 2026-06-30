La UME desplazada a Venezuela asegura estar con la moral "muy alta" para seguir con las labores de búsqueda

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita al V Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) y la Unidad de Drones de la UME (Udrume), en la Base Militar 'Conde de Gazola' (León). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela han asegurado este viernes en una videoconferencia mantenida con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se encuentran con la moral "muy alta" para continuar con las labores de búsqueda tras los terremotos sufridos.

El teniente coronel de la UME Jesús Bru ha señalado que los efectivos se encuenstran bien y con intención de continuar con la búsqueda de personas para poder rescatarlas. Además, ha tenido unas palabras de reconocimiento para el embajador de España en Venezuela, cuyo apoyo ha sido "un éxito".

Por su parte, el comandante de la UME Ángel Saldaña ha sostenido que el equipo desplazado sigue "muy motivado" y con fuerzas para continuar con las labores de búsqueda y rescate.

Margarita Robles se ha interesado por su estado, por los trabajjos que llevan a cabo y por la última hora en Venezuela. Además, les ha dedicado unas palabras de reconocimiento y agradecimiento. En este sentido, ha puesto de relieve la labor "excepcional" que realiza el equipo USAR de la UME en el país caribeño, en unas condiciones "complicadísimas" con elevadas temperaturas y mucha humedad y ha recordado que ha salvado a dos personas.

"El equipo USAR de la UME es un referente internacional que está trabajando en este momento con equipos de otros países. Hoy está en concreto intentando hacer labores en una zona con los equipos estadounidenses. Está siendo muy duro porque la destrucción es una destrucción muy grande. Ellos son grandes profesionales, han salvado vidas, pero también hay muchos fallecidos, muchas personas desaparecidas y se va a seguir trabajando", ha apostillado.

REFERENTE INTERNACIONAL

Tanto los efectivos desplazados a Venezuela como Margarita Robles han subrayado que el equipo USAR de la UME es un referente internacional, al tiempo que ha expresado su alegría por las vidas salvadas y su dolor por los miles de desaparecidos y por los fallecidos.

"Son ustedes unos profesionales excepcionales. Y a esa profesionalidad se suma, además, empatía, alma y corazón en todo lo que hacen", ha dicho Margarita Robles, que ha insistido en que "es tranquilizador saber que están ahí, siempre". "Hay una carga emocional en todo lo que hacen y demuestran una fortaleza que nos hace sentir tremendamente orgullosos, en situaciones como este terremoto o cualquier otra, lo que les convierte en referente internacional, como queda demostrado una vez más en esta nueva operación".

"CADA VEZ ES MÁS COMPLICADO Y DIFÍCIL"

Al ser preguntada por la posibilidad de enviar más medios a Venezuela, la ministra ha sostenido que actualmente España ha enviado "todos los medios que son necesarios". "Ellos son optimistas, pero desde luego en este momento todos los medios que se podían poner se han puesto. Si fuera necesario se pondrían, con la prevención de que efectivamente el tiempo corre en contra y aunque se han salvado vidas, cada vez es más complicado y difícil", ha añadido.

La ministra ha explicado que los efectivos han ido a los lugares donde se ha detectado movimiento y en este momento se trabaja en una zona en la que podría haber personas vivas, "aunque es difícil". "Allí donde las personas, desesperadas, han venido y han pedido que se interviniera, se ha intervenido también. El dolor es enorme, es muchísimo y desde luego lo están dando todo", ha recalcado.

Por otra parte, ha recordado que desde que pasan 72 horas desde la catástrofe las probabilidades de encontrar a personas con vida disminuye, pero los efectivos de la UME seguirán, como han garantizado ellos mismos durante la videoconferencia, hasta que las autoridades venezolanas no digan lo contrario.

Margarita Robles se ha pronunciado de este modo en el transcurso de su visita al V Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) y la Unidad de Drones de la UME (Udrume), en la Base Militar 'Conde de Gazola' (León).