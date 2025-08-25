La UME despliega medio centenar de militares en los incendios de Garaño y Molinaseca (León)

Vecinos de Molinaseca ayudan en las tareas para la extinción del incendio. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LEÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado cerca de medio centenar efectivos además de 16 medios para trabajar en los incendios de Garaño y Molinaseca, en León, declarados con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, la UME envió ayer por la noche a Garaño y Molinaseca un total de 20 militares y 8 medios y 44 militares y 8 medios, respectivamente.

Actualmente, la Unidad Militar de Emergencias cuenta con 437 militares y 148 medios trabajando en seis incendios forestales de León (Colinas, Yeres, Barniedo además de los dos que surgieron ayer).