Unicaja activa una línea extraordinaria de financiación al 0% para los afectados por los incendios de Zamora y León

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha una línea extraordinaria de financiación al cero por ciento dirigida a los clientes afectados por los incendios de la provincia de Zamora y León.

La entidad financiera persigue, de este modo, aportar liquidez inmediata y facilitar la recuperación de viviendas, explotaciones, negocios y actividad económica local.

Los incendios se localizan en el municipio zamorano de Fermoselle y en las localidades de San Cipriano del Condado, Veguellina y Valdelaloba, pertenecientes a la provincia de León, ha detallado la entidad a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La iniciativa se dirige a familias, autónomos, pymes, agricultores y ganaderos de las zonas afectadas y se estructura en dos productos complementarios.

Por un lado, un préstamo para rehabilitación y reposición de activos, destinado a reparar o sustituir bienes personales y productivos (viviendas, explotaciones agrarias y vehículos, entre otros), con financiación de hasta el 80 por ciento del proyecto y plazos de devolución de hasta cinco años.

Por otra parte, un préstamo de anticipo de indemnización, que permite adelantar compensaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o de las aseguradoras, con cobertura de hasta el 90% del valor del siniestro y un plazo de hasta 12 meses, ampliable si el pago no se hubiera materializado.

Ambas líneas se ofrecen sin intereses ni comisiones (estudio, apertura, cancelación y entrega a cuenta) y con flexibilidad en plazos y amortización.

Los clientes ubicados en las zonas afectadas pueden tramitar su solicitud en cualquier oficina de Unicaja, donde un gestor especializado evaluará cada caso de forma individual.

Además, la entidad financiera ha reforzado la coordinación de sus equipos para atender a los clientes afectados, tanto desde la red de oficinas como a través de los especialistas de seguros de Unicaja Mediación.

El objetivo es facilitar información sobre los canales disponibles para declarar siniestros y acompañarlos ante cualquier incidencia durante la tramitación.

En colaboración con Caser, los clientes asegurados que estén afectados por este incendio forestal disponen, además, de un teléfono exclusivo para la gestión de siniestros (91 354 30 30), con atención prioritaria y un canal específico para agilizar la comunicación y tramitación de los expedientes.

Esta iniciativa se enmarca en los protocolos de actuación de Unicaja ante situaciones de emergencia, con el foco en acelerar la recuperación y contribuir a la continuidad del tejido económico local.