Unicaja impulsa la promoción de la cultura leonesa en Madrid a través de su colaboración con la Casa de León

El director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio (izquierda), y el responsable de Patrocinios y Relaciones Institucionales de la Casa de León, Javier Fernández (derecha). - UNICAJA

LEÓN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Casa de León en Madrid han suscrito un acuerdo de patrocinio mediante el cual la entidad financiera colaborará con las actividades que esta institución desarrollará a lo largo de 2026, lo que permitirá reforzar su compromiso con iniciativas de carácter social y cultural vinculadas al territorio y a la conservación de las tradiciones.

El convenio contempla el apoyo de Unicaja a la programación anual de la Casa de León y, de forma específica, a la celebración de una jornada organizada conjuntamente por ambas entidades. La colaboración permitirá contribuir al desarrollo de actividades dirigidas a promover la cultura, las tradiciones y la identidad leonesas entre los residentes en Madrid y entre aquellas personas interesadas en el patrimonio histórico y cultural de León.

El acuerdo ha sido firmado por el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio González, y el responsable de Patrocinios y Relaciones Institucionales de la Casa de León, Javier Fernández Martínez.

Manuel Rubio ha señalado que esta colaboración representa para Unicaja una "oportunidad" para reforzar su compromiso histórico con León y con las entidades que trabajan para preservar, difundir y proyectar su patrimonio cultural, sus tradiciones y su identidad "más allá de su territorio", según ha informado a Europa Press en un comunicado Unicaja.

INICIATIVAS QUE GENEREN VALOR

Al respecto, ha subrayado que León forma parte de la historia de la Unicaja y, por ello, mantiene una "firme apuesta" por apoyar iniciativas que generen valor social y cultural; favorezcan la participación y fortalezcan los vínculos entre las personas y las instituciones.

El representante de Unicaja ha hecho hincapié también en que el acuerdo pretende reafirmar su vocación de cercanía y su compromiso con el desarrollo social y cultural de los territorios en los que está presente, mediante el respaldo de proyectos que contribuyen a la proyección de León y al fortalecimiento de una identidad que forma parte del patrimonio colectivo.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Casa de León en Madrid: "constituye un magnífico ejemplo de cómo mantener vivas las raíces, promover el encuentro entre generaciones y acercar la riqueza cultural leonesa a nuevos públicos", ha recalcado.

Por su parte, Javier Fernández Martínez ha destacado la importancia del acuerdo: "La Casa de León aspira a trabajar con las instituciones más relevantes de la Región Leonesa y Unicaja es indudablemente un referente bancario y social en nuestra provincia", ha sostenido.

COLABORACIONES CON EL SECTOR EMPRESARIAL

Para el responsable de Patrocinios y Relaciones Institucionales, para preservar la cultura leonesa un "paso decisivo" es fomentar diálogos y colaboraciones con el sector empresarial, con el fin de que continúe invirtiendo en el futuro de León y fomente los lazos de este territorio con la capital de España, "consolidando la importancia de la diáspora leonesa en Madrid".

De igual modo, ha agradecido la predisposición de la entidad financiera para colaborar con la Casa de León en Madrid: "Unicaja ha mostrado un sólido interés en colaborar con la Casa de León en Madrid, mostrando su compromiso con el presente y futuro de la región y los leoneses en Madrid", ha apuntado.

Unicaja mantiene entre sus líneas de actuación el respaldo a proyectos que favorezcan el desarrollo social, cultural y económico de los territorios en los que está presente, mediante la promoción de alianzas con entidades e instituciones que contribuyan a generar valor compartido y a fortalecer el tejido asociativo. La Casa de León en Madrid, por su parte, es una entidad sin ánimo de lucro que actúa como punto de encuentro para los leoneses y amigos de León residentes en la capital, así como para quienes mantienen vínculos personales, culturales o profesionales con esta tierra.