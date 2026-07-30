La Universidad de Durham se incorpora al proyecto de investigación de la UVa sobre la Prehistoria en el valle de Arlanza

La rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés, junto a los responsables del programa de investigación sobre la Prehistoria del valle de Arlanza e investigadores de la Universidad de Durham - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigación sobre la Prehistoria del valle de Arlanza, liderada por la Universidad de Valladolid (UVa) desde 2017, inicia una nueva etapa con la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Durham, del Reino Unido, mediante el cual se ampliarán "las capacidades científicas y la proyección internacional, nacional y local" del programa.

Así lo ha explicado este jueves la rectora de la UVa, Pilar Garcés, quien ha anunciado también la incorporación de Marta Díaz-Guardamino como investigadora distinguida vinculada al Grupo de Investigación 'Durius' de la institución académica vallisoletana, centrado en investigaciones prehistóricas desde el valle del Duero.

Junto a Garcés han presentado el convenio los profesores de la UVa y codirectores de este programa de investigación, Manuel Ángel Rojo Guerra y Policarpo Sánchez Justos, así como la propia Marta Díaz-Guardamino.

Según han indicado los responsables del proyecto, con esta nueva incorporación se ampliarán las líneas de investigación actualmente en marcha, especialmente las relacionadas con "la ocupación del territorio, el paisaje, la cultura material y las expresiones gráficas y simbólicas de las comunidades prehistóricas".

Este programa de investigación comenzó en 2017 y, a lo largo de los años, se han incorporado "nuevos yacimientos, especialistas, instituciones y metodologías de análisis", con los que se trata de reconstruir la evolución del poblamiento humano y de las formas de vida desarrolladas durante la Prehistoria en el conjunto del valle del Arlanza y en el Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla.

Como ha explicado el profesor Sánchez Justos, los trabajos en este año 2026, que se encuentran en la sexta semana de diez previstas, incluyen intervenciones arqueológicas en cinco yacimientos, con tres equipos que trabajan sobre el terreno y cerca de 30 investigadores involucrados, así como profesionales de diferentes disciplinas, como "biólogos, geólogos o genetistas".

Las actuaciones permitirán profundizar en el conocimiento de una "amplia secuencia cronológica", desde las ocupaciones neandertales del Paleolítico medio hasta las comunidades del Paleolítico superior y del Neolítico.

La investigación se ha articulado durante los últimos años a través de ARQUEOSABINARES, un proyecto concedido por la Junta de Castilla y León en concurrencia competitiva para integrar "el estudio científico, la conservación, la gestión patrimonial y la divulgación de la Prehistoria dentro del Parque Natural".

Desde 2026, estos trabajos se desarrollan también en el marco de PIONEROS, proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Universidades y la Agencia Estatal de Investigación, y dirigido igualmente desde la Universidad de Valladolid.

A estos apoyos se suma la financiación de la Diputación Provincial de Burgos y de los ayuntamientos de Hortigüela, Contreras y Hacinas, junto con la colaboración de otros municipios del Parque Natural, entre ellos Covarrubias y Mecerreyes.

La campaña culminará en octubre con nuevas actuaciones destinadas a mejorar "la conservación, la accesibilidad y la divulgación" de los yacimientos de los Riscos del Estillín, entre las que se encuentran la inauguración del itinerario 'La senda de los Neandertales', la instalación de una nueva cubierta de protección en Cueva Millán y el cerramiento del abrigo de El Estillín.