La Universidad de León reconoce la excelencia del alumnado en la Olimpiada de Economía

La Universidad de León ha reconocido a los estudiantes que se impusieron en la XVII Olimpiada de Economía en su fase local. - ULE

LEÓN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha reconocido la excelencia de los estudiantes que se impusieron en la XVII Olimpiada de Economía en su fase local, que en esta edición reunió el pasado 25 de marzo a 60 alumnos de diez centros educativos de toda la provincia que pusieron a prueba sus conocimientos en el ámbito económico y empresarial.

En esta prueba se impuso Daniel Martínez Álvarez (IES Ramiro II de La Robla), que recibió el Premio Banco Sabadell, mientras que Lucas Martínez Gómez de Argüello (Colegio Virgen Blanca) y César Núñez Sahelices (IES Bergidum Flavium de Cacabelos) recibieron los galardones concedidos por los departamentos de Economía y Estadística de Dirección y de Economía de la Empresa al segundo y tercer puesto, respectivamente.

Durante el transcurso de la entrega de premios, celebrada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el talento y despertar vocaciones entre el alumnado preuniversitario.

Asimismo, Abad agradeció la implicación del profesorado de los centros participantes y el compromiso de la Facultad con una actividad que contribuye a reconocer la excelencia académica y a estrechar los vínculos entre la universidad y los estudiantes de Bachillerato, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Las olimpiadas académicas permiten reconocer el esfuerzo y la excelencia de jóvenes que destacan en distintas áreas del conocimiento y constituyen una excelente oportunidad para despertar vocaciones y estrechar los vínculos entre la universidad y los centros educativos", subrayó.

En esta misma idea coincidió el decano de la Facultad, José-Ángel Miguel Dávila, que puso en valor la consolidación de una olimpiada que, edición tras edición, contribuye a estimular el interés por los estudios económicos y empresariales y a poner en contacto a los futuros universitarios con una disciplina cada vez más vinculada a los grandes retos económicos y sociales.

RECONOCIMIENTOS

Durante el acto también fueron reconocidos Martín González Menéndez, del Colegio Virgen Blanca, distinguido con el Premio Asesoría Aster; Hugo Amez Cadenas, del IES Juan del Enzina, ganador del Premio Proconsi y Carlos García Fidalgo, del IES San Andrés, que recibió el Premio Instituto Confucio.

La Olimpiada de Economía está dirigida a alumnado de segundo de Bachillerato que cursa la asignatura 'Empresa y Diseño de Modelos de Negocio' y reproduce un formato similar al que posteriormente afrontan los estudiantes en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Los tres ganadores disputarán la fase nacional de la Olimpiada de Economía, que se celebrará del 17 al 19 de junio en Aranjuez (Madrid).