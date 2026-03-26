UPL asegura que el PP quiere "rebajar la tensión" y llama a evitar la parálisis de la última legislatura

El procurador y portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, y la candidata de UPL en la Junta de Castilla y León, Alicia Gallego, a su llegada a una reunión con el Partido Popular, a 26 de marzo de 2026 - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UPL y candidata de la formación a la Presidencia de las Cortes, Alicia Gallego, ha asegurado que el Partido Popular ha trasladado este jueves la necesidad de "rebajar la tensión" política que hubo en la pasada legislatura y la leonesista ha llamado además a evitar la parálisis normativa que caracterizó el último mandato cuando no se aprobaron ni presupuestos --se mantienen prorrogadas las cuentas de 2024-- ni leyes como la agentes medioambientales o la de lucha contra la violencia de género.

Así lo ha trasladado Alicia Gallego tras la "primera toma de contacto" con el Partido Popular en la ronda que ha convocado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para encaminar la legislatura que echará a andar el 14 de abril con la constitución de las Cortes de la XII Legislatura.

Gallego ha hecho hincapié en que se ha tratado de una primera toma de contacto con el PP y ha confirmado por otro lado que el Partido Socialista también se ha puesto en contacto con UPL para celebrar otra reunión, cuya fecha no se ha cerrado aún, y en la que los leonesistas trasladarán que se sienten "ofendidos" por las "gracietas fuera de todo lugar" del ministro de Transportes, Óscar Puente, al que han aconsejado que atienda primero su casa, en referencia a los problemas del Ministerio.

"Nosotros no venimos ni a buscar consejerías ni sillones", ha aclarado en todo momento la secretaria general de UPL y candidata de la formación a la Presidencia de las Cortes que ha insistido en que en la reunión de hoy con el PP no han hablado sobre los puestos en la Mesa de las Cortes y rechazado "generar expectativas de apoyo". "Las matemáticas son lo que son", ha reconocido también Gallego que ha apuntado a que los acuerdos mayoritarios del PP van a ser con Vox.

Gallego ha reiterado que hoy se ha abierto un cauce de diálogo en una primera reunión "de cortesía" y de "inicio de actividad" para "ponerse cara", en referencia expresa en que ella será la nueva portavoz de UPL donde ha relevado a Luis Mariano Santos, número dos de la candidatura que también ha estado presente en la reunión.

La dirigente leonesista se ha mostrado dispuesta a hablar "una y otra vez" si bien ha reconocido que de la reunión de hoy no han salido nuevas fechas ni plazos.

Dicho esto, ha insistido en su llamamiento al PP para que se "ponga a trabajar" ante la necesidad de dar solución a problemas de Castilla y León y ha centrado su objetivo inmediato en sacar adelante una ley de Agentes Medioambientales, iniciativa que UPL presentará en las Cortes cuando se constituyan.