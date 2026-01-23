UPL aspira a ser grupo parlamentario propio tras "una de las peores" legislaturas de la historia con el PP al frente

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego (centro); el vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos (derecha) y el presidente de UPL, Carlos J. Salgado (izquierda) realizan un balance de la ultima legislatura en las Cortes de Castilla y León. - EUROPA PRESS

LEÓN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

UPL aspira a aumentar el porcentaje de votos y constituirse como grupo parlamentario propio en las Cortes de cara a las próximas elecciones autonómicas y ante una gestión en los últimos cuatro años liderada por el PP (en un primer momento de la mano de Vox) que ha hecho que la legislatura pase a la historia "como una de las peores" en Castilla y León, a pesar de que "ya era difícil empeorar lo anterior".

"Hay una alternativa política real al bipartidismo, que es la UPL, que es una alternativa eficaz y útil para la Región Leonesa", ha expresado el presidente de UPL, Carlos Javier Salgado y ha insistido en que resulta necesaria una alternativa al modelo autonómico actual, ya que "no está funcionando", por lo que debería cambiar su configuración y que la comunidad autónoma de la Región Leonesa se forme con sus tres provincias: León, Zamora y Salamanca.

Salgado ha realizado un balance de la actividad de UPL en las Cortes en la última legislatura, un periodo en el que, ha detallado, se han aprobado 25 puntos de resolución en los debates generales de la Comunidad planteados por UPL, cuatro mociones, 6 proposiciones no de ley (PNL) en pleno y otras 70 en comisiones. Esto, según ha explicado, "no son más que parches", al trabajar sin la propia autonomía leonesa, aunque las iniciativas que han prosperado sí han ayudado mejorar la situación del territorio y demuestran que la labor llevada a cabo en el parlamento autonómico ha sido "eficaz".

En el ámbito sanitario, se ha referido a logros obtenidos a raíz de iniciativas de UPL como la recién estrenada Unidad de Ictus en el Hospital del Bierzo, la permanencia durante 24 horas al día de la ambulancia de Puente Domingo Flórez y la dotación con ambulancias de soporte vital básico a lugares como Santa María del Páramo o Carbajales de Alba.

Por su parte, el vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos, ha lamentado la gestión llevada a cabo por el PP al frente del Gobierno autonómico en los últimos cuatro años y, en este sentido, ha señalado que la legislatura quedó marcada por lo sucedido con los incendios el pasado verano.

Al respecto, ha puntualizado que UPL planteó en 2022 mejoras en este ámbito en la logística, los procesos del operativo de incendios, en impartir una formación adecuada a los trabajadores, incrementar el tratamiento silvícola, eliminar combustible en los bosques o ampliar el operativo antiincendios a los 12 meses de año. "Todo eso han sido o incumplimientos del PP desde el año 2022 o han sido negativas", ha incidido.

"Estos cuatro años han sido muy malos. Creo que Alfonso Fernández Mañueco ha demostrado su incapacidad para gobernar y su incapacidad para llegar a acuerdos", ha subrayado y ha insistido en que no ha alcanzado acuerdos ni siquiera con Vox, a pesar de ser partidos "tan similares". También ha censurado que el PP no haya iniciado procesos de diálogo "productivos" con ninguna de las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Castilla y León.

"MUCHO RUIDO Y MUY POCAS NUECES"

Para Mariano Santos la última legislatura en Castilla y León ha estado marcada por la "debilidad" del Gobierno autonómico, con un desarrollo socioeconómico del territorio de los peores de Europa y sin medidas para frenar la despoblación y el desempleo. Así, se ha llevado a cabo una política de "mucho ruido y muy pocas nueces".

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, también se ha pronunciado en este sentido y ha apuntado que el PP ha gobernado en los últimos cuatro años "cada vez más en solitario" debido a su "prepotencia" y su "falta de gestión". "Piensa que viniendo, prometiendo y poniendo encima de la mesa un cheque se resuelven los problemas", ha añadido y ha lamentado que el PP esté más centrado en buscar "el titular" que en desarrollar una adecuada gestión.

En este contexto, la UPL encara las próximas semanas "con ilusión" ante la campaña electoral en la que su aspiración es ser la primera fuerza política en León y constituir un grupo parlamentario propio. "Nuestro objetivo es constituir grupo parlamentario propio", ha reiterado y ha expresado que ello permitiría duplicar la fuerza y tener mayor visibilidad y ejercer más "presión" al PSOE y el PP.

Sobre este asunto también se ha pronunciado Carlos J. Salgado, que ha destacado que UPL encara el futuro con la "ambición" de seguir creciendo y ha recordado que la formación leonesista ya obtuvo avances en las últimas elecciones, momento en que duplicó los votos en la provincia de León y los triplicó en Salamanca y en Zamora. "La idea es seguir esa tendencia positiva, seguir multiplicando nuestros votos y seguir obteniendo más representación", ha concluido.