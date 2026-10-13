UPL descarta concurrir a las elecciones generales para centrar sus esfuerzos en las municipales

UPL ha descartado concurrir a las elecciones generales en el Consejo General del partido celebrado este martes. - EUROPA PRESS

LEÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) no concurrirá a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre para centrar sus esfuerzos en los comicios municipales de 2027, decisión que ha sido adoptada este martes por el Consejo General del partido.

La formación leonesista ha analizado en el encuentro los condicionantes de las elecciones generales, así como la cercanía de las municipales. Finalmente, ha descartado acudir a las urnas el 29 de noviembre en solitario o en coalición tras haber mantenido contactos con otros grupos en la última semana.

"No es la decisión que nos hubiese gustado tomar con el corazón en la mano", han señalado representantes del partido, que han añadido que es hora de "pensar en frío" y priorizar las elecciones municipales. Para los leonesistas presentarse a las generales implicaría una movilización de recursos que condicionaría poder afrontar con garantías las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

En este sentido, Unión del Pueblo Leonés ha considerado que las elecciones municipales son "un campo de batalla" en el que UPL y el leonesismo "se juegan mucho", por lo que resulta necesario afrontar con fuerza esta cita para asentar el proyecto leonesista en los municipios y juntas vecinales, y de este modo, poder continuar con el apoyo y la defensa de los intereses de los vecinos de León, Zamora y Salamanca.

ACERCAR EL OBJETIVO DE LA AUTONOMÍA

Además, para la formación política es "primordial" aumentar su representación municipal: "cuanta más fuerza municipal tengamos, más acercaremos el objetivo de la autonomía de la Región Leonesa", ha sostenido.

Según ha explicado, en el ámbito municipal la tendencia electoral registrada es "claramente positiva" en los últimos años, tras haber pasado de 151 concejales en las municipales de 2019 a 234 concejales en León, Salamanca y Zamora en las municipales de 2023. Igualmente, en la Diputación de León la formación pasó de uno a tres diputados provinciales.

Dadas las consecuencias que conllevaría implicarse en tres campañas electorales prácticamente consecutivas --después de haber afrontado hace unos meses las elecciones autonómicas--, la formación ha decidido no acudir a las urnas el 29 de noviembre.

PLAZOS "MUY AJUSTADOS"

Por otro lado, los representantes leonesistas han reconocido lo complejo que resultan las elecciones generales, convocadas a mes y medio vista y con unos plazos "muy ajustados" para los trámites que deben cumplimentar las formaciones, que en el caso de UPL implicaría tener que recoger previamente varios centenares de firmas en cada provincia para poder presentarse al no poseer actualmente diputados en el Congreso o en el Senado.

Por otra parte, los representantes leonesistas han apuntado que el actual contexto de "polarización social, ruido y crispación" impide abrir debates necesarios para el territorio leonés. En este aspecto, han señalado que tanto los grandes partidos como los principales medios de comunicación enfocan las elecciones generales como "una suerte de referéndum sobre la continuidad o no de Pedro Sánchez en la Moncloa". "Esa lucha entre sanchistas y antisanchistas está monopolizando en exclusiva el debate, quedándose sin espacio el necesario debate territorial de la Región Leonesa u otros aspectos de notable importancia para León, Zamora y Salamanca", ha apostillado.

Por todas estas cuestiones, UPL no concurrirá a los comicios generales y prioriza de este modo las elecciones municipales que tendrán lugar en el mes de mayo, que le requerirán un esfuerzo económico tras haber afrontado ya este año la campaña autonómica.

No obstante, la UPL ha agradecido a los grupos que propusieron una coalición para concurrir a la cita electoral del 29 de noviembre su iniciativa y les ha transmitido que en el futuro "habrá posibilidades de acuerdos y trabajo en común".