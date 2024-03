UPL lamenta que la Junta no haya hecho unas cuentas "decentes" y Soria ¡Ya! cree que "perpetúan" los desequilibrios

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de UPL, Luis Mariano Santos, y de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, han rechazado este martes el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2024 desde el convencimiento de que no solucionará "los incumplimientos palmarios de los últimos 37 años", para el primero, y porque "perpetúa" los desequilibrios entre las provincias, para el segundo.

Así lo han asegurado Luis Mariano Santos y Ángel Ceña en su turno compartido en la intervención en contra de las cuentas de la Junta para 2024 de las que han coincidido en criticar que no solucionan "los graves problemas que asolan a Castilla y León".

El leonesista ha lamentado en concreto que a pesar de que la Junta tiene en sus manos "el mayor presupuesto de la historia" --un total de 14.562 millones "engordado", ha aclarado, con la aportación de los fondos europeos y del Gobierno España-- no ha sido capaz de hacer "un presupuesto decente".

"Han dejado pasar una enorme posibilidad de dar solución a los incumplimientos palmarios de los últimos 37 años", ha reprochado el de UPL que ha ironizado sobre la posibilidad de que el Partido Popular y Vox "dieran con la tecla" cuando "no son capaces" de determinar "los graves problemas que asolan a Castilla y León".

Luis Mariano Santos ha dado tres razones concretas para rechazar el proyecto de presupuestos de la Junta en su totalidad, entre ellas que no dan solución al problema del mercado de trabajo tras la "manipulación insultante" del Ejecutivo autonómico de los datos relativos a León o a Zamora, o que siguen sin avanzar en un plan de choque contra la despoblación ni en una Ley que plantee medidas "contra del mayor problema" que tiene la Comunidad Autónoma.

A esto ha añadido que la Junta de Castilla y León sigue sin avanzar en "estrategias creíbles para afrontar las debilidades de un sistema sanitario que se está cayendo a pedazos".

Por su parte, el portavoz de Soria ¡Ya! ha cargado contra unas cuentas "decepcionantes" y que "perpetúan" los desequilibrios territoriales y las diferencias de trato entre las provincias de la Comunidad tras "décadas soportando" esta situación.

Ceña ha ironizado además sobre que el PP y la Junta reivindiquen al Estado que tenga en cuenta la dispersión territorial como criterio de financiación cuando no se lo aplica a Soria en Castilla y León. "Es que es alucinante, me da hasta vergüenza escucharla", ha espetado a la procuradora 'popular' Mercedes Cófreces que ha sido la encargada de responder a los enmendantes del Grupo Parlamentaria UPL-Soria ¡Ya!.

Por otro lado, Ángel Ceña ha puesto sobre la mesa los incumplimientos de los presupuestos aprobados en años anteriores en los que se han dejado "muchos millones de euros sin gastar" de inversiones anunciadas "a bombo y platillo" con el ejemplo del 'Plan Soria conectada y saludable'. "Camino Soria no va, va camino del olvido", ha ironizado el soriano.

"Mienten constantemente, mienten como hablan, mienten en cada rueda de prensa, mienten y no paran", ha sentenciado Ángel Ceña que ha insistido en que su partido no se cree el proyecto de presupuestos presentado por la Junta "porque la experiencia avala el escepticismo".

Ceña ha calificado además como "un insulto a la inteligencia" que la Junta defienda que Soria es la provincia que tiene más gasto por habitante cuando las políticas aplicadas por el Gobierno autonómico ha "vaciado" esta provincia que ahora tiene 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 64,2 de Valladolid. "Para que luego digan que somos victimistas. No, somos víctimas de sus retrasos de compromisos con las infraestructuras sanitarias", ha aclarado.

Por parte del Grupo Popular, María Mercedes Cófreces ha afeado a UPL y a Soria ¡Ya! que no hayan justificado la enmienda a la totalidad de las cuentas autonómicas en su registro en las Cortes en lo que ha considerado una falta de respeto al Parlamento a lo que Santos ha respondido en su segundo turno de palabra que respeto sería hablar con la gente de Sahagún y decirle que después de 20 años no tienen un centro de salud o negar la posibilidad de la radioterapia en El Bierzo mientras fomenta la utilización de un sistema privado.

Cófreces ha aclarado a los partidos provincialistas que el proyecto de presupuestos responde a "un proyecto de Comunidad" basado en la unidad "sin rivalidades territoriales y sin chantajes políticos, algo que por desgracia está ahora de mucha actualidad", ha añadido.

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para destacar la importancia de presentar un proyecto de presupuestos para dar responsabilidad, seguridad, estabilidad y confianza a la sociedad y ha parafraseado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando afirmó en 2018 que un gobierno que no tiene presupuestos es un gobierno que no puede gobernar porque que no puede hacer nada y es como un coche sin gasolina.

Cófreces ha recordado al respecto que el Ejecutivo central ha renunciado a presentar las cuentas de 2024, lo que pone de manifiesto, a su juicio, la "debilidad" del Gobierno socialista, su dependencia de partidos independentistas separatistas y las principales decisiones que afectan a todos "las toman los partidos separatistas catalanes fuera de España".

La procuradora del PP ha reprochado a Santos y a Ceña que no hayan criticado la ausencia de presupuestos generales del Estado para este año tras que el soriano ha aclarado que el debate de hoy en las Cortes es para hablar del presupuesto de Castilla y León y ha recordado por otro lado que en 2022 se anticiparon elecciones en esta Comunidad por una decisión que "se tomó en la calle Génova" --la sede nacional del PP--.

Finalmente, el procurador de Vox Miguel Súarez Arca ha considerado que los argumentos de UPL y de Soria ¡Ya! son sólo "de cara a la galería mediática" y ha ironizado sobre el "trilerismo político" de los leonesistas en su "típico" juego de "buscar dónde esconden la bolita" cuando, según ha explicado a modo de ejemplo, la provincia de León es la provincia que mayor inversión per cápita recibe de Agricultura y la segunda que más inversión recibe de Medio Ambiente.

A esto ha añadido que la provincia de Soria "se lleva la palma" por ser la que recibe mayores inversiones per cápita en Sanidad, Movilidad, Educación y Cultura mientras que es la segunda en Agricultura y la tercera que más recibe en Medio Ambiente.

"Ya saben ustedes, pregúntenles qué es una mujer y verán cómo la verdad se difumina", ha concluido el de Vox en su primera intervención tras la que ha vuelto a tomar la palabra Santos que ha reconocido que le daban ganas de no contestar al de Vox.

Luis Mariano Santos ha insistido en aclarar que el presupuesto de la Junta sólo está provincializado en un 50 por ciento y Arca ha respondido con un consejo a los leonesistas para que tengan cuidado con "los compañeros de camino --en referencia al PSOE-- que eligen que la linde se acaba y siguen".