UPL no aspira a "sillones" ni consejerías y censura que la política de pactos de PP y Vox se "imponga" desde Madrid

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego (centro), acompañada por los candidatos que encabezan la lista de UPL a las Cortes. - UPL

LEÓN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha manifestado este viernes que la formación leonesista no aspira a "sillones" ni consejerías de cara a las elecciones autonómicas y ha censurado la política de pactos que llevan a cabo el PP y PSOE, que se "impone" desde Madrid.

"Nosotros no queremos ser consejeros, no queremos cargos en ningún sentido, primero porque no creemos en esta Comunidad", ha recalcado y ha contrapuesto la actitud de PP y Vox a la de UPL. El trabajo de la formación leonesista, según ha explicado, ha sido "decisivo" y ha ayudado en todo lo necesario a la provincia de León. "Es a lo que vamos a estar. Nosotros vamos a ayudar", ha recalcado.

Alicia Gallego ha rechazado el hecho de que los líderes nacionales de PP y Vox tomen las riendas de los pactos de gobierno en las autonomías. "Le ha pasado a Guardiola y ahora parece que le va a pasar a Mañueco, aunque se crea imprescindible", ha recalcado. En su opinión, esta actitud "dice poco" de los líderes autonómicos, de los nacionales y "dice muy poco" del respeto que tienen hacia la ciudadanía.

Según ha apuntado, Vox "busca sillones, consejerías y poder" para poder reafirmar su posición de cara a los próximos comicios electorales generales y considera "muy atrevido" que se aborden los pactos de gobierno de las comunidades autónomas en el ámbito nacional antes de celebrarse las propias elecciones.

Además, ha solicitado al PP que "aclare" su postura sobre el cambio climático, la violencia de género o la inmigración. "Todo esto deber de aclararlo a los ciudadanos para que realmente sepamos todos, si llegado el caso hay que pactar, con quién pactar", ha apuntado.

En este sentido, la dirigente leonesista ha declarado que Vox "está llevando al Partido Popular a una situación que tendría que hacérsela mirar", ya que el PP establece como "socio preferente" a un partido que no cree en las comunidades autónomas y, además, le impone "una política" en diferentes áreas relevantes que, ha insistido, debería aclarar.

Alicia Gallego se ha pronunciado de este modo en el primer acto de la campaña electoral para las próximas elecciones del 15 de marzo, acompañada por los otros cuatro candidatos que encabezan la lista de UPL a las Cortes.



