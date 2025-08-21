UPL pide a la Junta "inmediatez" en la entrega de comida para el ganado afectado por los incendios

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta "inmediatez" para proveer de alimento y agua para el ganado que se ha visto afectados por los graves incendios que han asolado las provincias de Zamora, León y Salamanca, ya que, según señalan, los animales "no pueden esperar por trámites burocráticos para poder alimentarse y beber", por lo que han reiterado que se haga "con total urgencia e inmediatez".

En este aspecto, los leonesistas recuerdan, a través de un comunicado remitido a Europa Press, la quema "de miles de hectáreas de pastos y de grandes cantidades de alpacas y pienso" almacenados para alimento del ganado en los graves incendios que está sufriendo zonas que viven de la ganadería.

Por ello, desde UPL piden a la Junta "acelerar al máximo el abastecimiento de agua y alimentos" a los ganaderos afectados por para que el alimento y el agua lleguen "con inmediatez y sin perder ni un minuto más de lo estrictamente necesario".

En este contexto ironizan, en alusión a las palabras que pronunció el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras ser "increpado" por estar en Gijón en una feria mientras se desataba la oleada de incendios, con que "el ganado también tiene la mala costumbre de comer". "Y hay que asegurarse de que tenga alimento y agua en tiempo y forma", ha añadido.

Del mismo modo, desde UPL piden que haya "un acompañamiento total y sin demora" por parte de la Administración autonómica para restituir a los afectados "con urgencia y a la mayor brevedad posible" la maquinaria que poseían, las cercas de sus terrenos, sus naves o cualquier otro elemento que se hubiese visto afectado por el fuego, para instar también a la Junta "a actuar sin demora" y hacer "efectivas" las indemnizaciones por la pérdida de cabezas de ganado.

Por último, han trasladod su "más profundo agradecimiento y reconocimiento a los numerosos agricultores y ganaderos que con sus tractores han sido cruciales para minimizar las consecuencias" de la oleada de incendios, al entender que sin su ayuda habría sido "aún muchísimo peores".