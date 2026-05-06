UPL pide de nuevo a la RAE incluir en el diccionario los términos de Semana Santa leonesa 'papón', 'bracero' y 'seise'

Archivo - Imagen de archivo de la Semana Santa leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La UPL ha vuelto a solicitar a la Real Academia Española (RAE) la inclusión en el diccionario de los términos 'papón', 'bracero' y 'seise', palabras arraigadas en la tradición de la Semana Santa leonesa.

El día 30 de marzo de 2023 la UPL ya remitió una carta a la RAE con el fin de que se recogiesen en el diccionario estos términos en la que se incluían referencias a fuentes documentales del diccionario académico que se han creado y ampliado en distintas etapas de su historia como el Banco de Datos del Español, el fichero histórico de la Academia, las obras de referencia y estudios monográficos sobre el léxico y la Unidad Interactiva del Diccionario.

El diccionario tiene en cuenta estas fuentes a la hora de introducir nuevos términos en el Diccionario y hay dos ejemplos referidos al término "papón": en la acepción 29, que menciona que se trata de un vocablo usado en León y la acepción 39, que hace referencia a este término dentro de la Semana Santa leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Además, la formación leonesista ha recordado que en la misma fecha en la que se presentaba la petición por parte de UPL, el Ayuntamiento y el Obispado de León, a través de la Cátedra de Semana Santa, reclamaban incorporar las palabras 'papón' y 'bracero' al Diccionario de la Real Academia Española y poner en valor la jerga de la Pasión leonesa.

Ante la celebración en León de un pleno extraordinario de la RAE el próximo día 14 de mayo, la UPL considera que sería el "momento adecuado" para que la Real Academia acordase introducir en el diccionario, o al menos comprometerse a su estudio para su introducción, dichos términos, "tan arraigados en el acervo semanasantero leonés".