UPL presenta una lista por León "renovada" y con representantes de todas las comarcas

Consejo General de UPL celebrado durante la tarde de ayer en el que se aprobó la candidatura a las próximas elecciones autonómicas. - UPL

LEÓN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) presenta de cara a las próximas elecciones autonómicas una lista por León "renovada" y con representantes de todas las comarcas de la provincia.

La secretaria general y candidata de UPL llevó en la tarde de ayer al Consejo General del partido la aprobación de la lista que encabeza. Gallego reemplaza a Luis Mariano Santos, actual alcalde de Cistierna y portavoz hasta ahora de UPL en las Cortes de Castilla y León, que pasa al número dos.

La que fuese concejal leonesista del Ayuntamiento de Sahagún, Rosa María Quintanilla es la elegida para el número tres, mientras que El Bierzo seguirá "muy representado" en la lista leonesista con la presencia en el puesto cuarto con Antonio Luis Carballo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Los cinco primeros puestos de al candidatura los cierra la joven Lara Pintor, que forma parte de las Juventudes Leonesistas y que representa, de igual modo, a la zona de Valencia de Don Juan.

El actual alcalde de Villaquilambre, Vicente Álvarez, concurre a los comicios electorales en el sexto puesto, mientras que el municipio de San Andrés del Rabanedo estará representado por Rosa M. Fernández Velilla.

La ciudad de León también cuenta con un octavo puesto por parte de Bernardo García Angulo, actual coordinador de Estudios Autonómicos; por su parte, la alcaldesa de Magaz de Cepeda, Mariló Maroto, representará a la zona de Astorga.

REPRESENTACIÓN DE EL BIERZO

La UPL ha reiterado que El Bierzo es la comarca "con mayor representación" y en el décimo puesto recae en el actual teniente de alcalde de Bembibre, Sigifredo Benavides. La undécima plaza está destinada a la concejala del Ayuntamiento de La Robla, Susana Martínez, mientras que el representante de Laciana-Babia, Manuel Ganzo y la representante de La Bañeza, Mónica Almanza, cierran la lista en el duodécimo y décimo tercer puestos.

Como suplentes, El Bierzo presenta a su tercer representante con Ángel Alija; aparece la concejal del Ayuntamiento de Valdefresno, Raquel Aizpún y Roberto González Puente, militante del comité local de León.

Cabe recordar que el pasado lunes día 26 el hasta entonces secretario comarcal de UPL en El Bierzo y procurador en las Cortes, José Ramón García, anunció la dimisión del comité comarcal al considerar que el partido ha configurado una candidatura de cara a los próximos comicios autonómicos (en aquel momento aún sin presentar de manera oficial) en la que "prevalece" el interés personal en vez de el interés del grupo leonesista y sin seguir los cauces establecidos en el reglamento.