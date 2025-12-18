UPL recupera la Alcaldía de San Esteban de Nogales (León) tras aprobarse su moción de censura con una edil del PP

Representantes de UPL de San Esteban de Nogales (León), partido que ha recuperado la Alcaldía tras prosperar una moción de censura presentada a principios de mes. - UPL

LEÓN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La UPL ha recuperado la Alcaldía del municipio leonés de San Esteban de Nogales tras aprobarse este jueves la moción de censura presentada el pasado día 2 de diciembre por UPL y una concejala del Partido Popular en dicho Ayuntamiento.

El Comité Comarcal de UPL La Bañeza-Páramo ha felicitado a los tres concejales de UPL en San Esteban, José Antonio Núñez, José Luis García y Angelina Calderón, por recuperar el gobierno municipal "que legítimamente les corresponde y que les fue arrebatado mediante un pacto de gobierno contranatura entre PP y PSOE".

La formación leonesista ha recordado que UPL San Esteban obtuvo un resultado "histórico" en las últimas elecciones municipales, alcanzando el 45 por ciento de los votos (94 papeletas) y tres concejales. Sin embargo, el acuerdo entre PP y PSOE permitió que el candidato "perdedor" de las elecciones accediera a la Alcaldía, "desvirtuando así la voluntad mayoritaria de los vecinos".

En este contexto, ha agradecido el apoyo de la concejala del PP y ha confiado en que, a partir de ahora, se ponga fin a la "parálisis" y a la "nulidad organizativa" que ha sufrido el Ayuntamiento en los últimos meses, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

"Nos encontramos en un momento crucial para la recuperación del municipio y de toda la comarca", ha recalcado y ha expresado su deseo de que la "nueva estabilidad" del gobierno municipal, especialmente en un municipio duramente afectado por los incendios el pasado verano, permita arrojar "algo de luz" frente al "abandono" por parte de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España.