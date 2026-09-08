La UPSA iniciará su andadura en Zamora con el Programa Superior Senior en Patrimonio Cultural de Zamora

Presentación del Programa Superior Senior en Patrimonio Cultural de Zamora - DIÓCESIS DE ZAMORA

ZAMORA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha iniciado su andadura académica en Zamora de la mano de la Diócesis y de la Fundación ZamorArte con la puesta en marcha del Programa Superior Senior en Patrimonio Cultural de Zamora, una nueva propuesta formativa dirigida a personas mayores de 50 años que comenzará el 13 de octubre en el Seminario San Atilano.

El programa ha sido presentado este martes por el obispo de Zamora, Fernando Valera; el gerente - ecónomo de la Diócesis, José Manuel Chillón, y el director de la Fundación ZamorArte, Juan Carlos López, que han explicado que la iniciativa busca ofrecer a las personas mayores "un espacio propio para continuar aprendiendo, descubrir nuevas perspectivas y profundizar en el conocimiento de un patrimonio que forma parte de su propia historia y de la identidad de Zamora".

El Programa Superior Senior en Patrimonio Cultural de Zamora contará con 40 horas de formación y se desarrollará desde el 13 de octubre hasta el 4 de mayo de 2027, con carácter general los martes y jueves, de 17.00 a 18.00 horas, en el Seminario San Atilano.

La inauguración oficial tendrá lugar el 13 de octubre y contará con una lectio inaugural a cargo del obispo, Fernando Valera, y el curso finalizará el 4 de mayo con el acto de clausura, entrega de titulaciones y graduación de los participantes. La matrícula tiene un precio de 75 euros para todo el curso, con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de personas interesadas.

"Este proyecto lo presento con verdadera ilusión", ha asegurado Valera que ha explicado que la iniciativa responde a una convicción compartida desde hace tiempo por la Diócesis: "Zamora tenía pendiente una deuda hermosa: ofrecer a nuestros mayores un espacio propio para seguir aprendiendo, para seguir asombrándose y para seguir creciendo por dentro".

El obispo ha insistido en la dimensión humana "de una propuesta pensada de principio a fin para las personas mayores de 50 años" y que nace "del cariño de esta Diócesis por quienes han dado ya tanto a nuestra tierra y a nuestras familias".

Frente a una concepción de la edad adulta como una etapa de repliegue, Valera ha reivindicado la capacidad de seguir aprendiendo y descubriendo: "No son historia pasada, sino presente optimista y futuro esperanzado". El obispo ha recordado que cuidar a las personas mayores "no es solo atender sus necesidades materiales, sino también alimentar su curiosidad y su alegría de vivir".

ZAMORA COMO AULA

El patrimonio cultural zamorano será el hilo conductor de esta primera edición de un programa que se estructura en cuatro grandes módulos: el significado espiritual del románico, las bellas artes, la historia local y el legado musical, abordados desde perspectivas complementarias y con una importante presencia de especialistas vinculados a Zamora.

Más de 30 profesores participarán en esta primera edición, entre docentes procedentes de las universidades de Valladolid, Salamanca, León y de la propia Universidad Pontificia de Salamanca, junto a historiadores, arquitectos, musicólogos, artistas y profesionales zamoranos.

Además, la formación combinará las sesiones académicas con el conocimiento directo del patrimonio de modo que los participantes se acercarán, entre otros ámbitos, a la Milla Románica, el Museo Diocesano, el patrimonio modernista de Zamora y el Museo Etnográfico de Castilla y León, y conocerán diferentes experiencias relacionadas con la conservación, puesta en valor y gestión sostenible del patrimonio cultural.

"No se trata de acumular datos --ha precisado Valera--, sino de que cada alumno pueda mirar su ciudad y esta diócesis con otros ojos y descubrir que la belleza que le rodea desde siempre tiene mucho que decirle todavía".

El obispo ha situado el proyecto dentro de una concepción del patrimonio en la que cultura y fe mantienen un diálogo permanente. "Esa belleza que de Dios procede y a Dios conduce", ha señalado y ha definido el Programa Superior Senior como "un proyecto de esperanza", en una etapa vital que puede seguir siendo de descubrimiento, en la capacidad del arte y la fe para ayudar a vivir con plenitud y en las posibilidades que Zamora continúa ofreciendo a quienes la habitan.

Desde el Centro de Enseñanzas Propias de la Universidad Pontificia de Salamanca se va a tramitar un convenio marco de colaboración con la Diócesis de Zamora para dar continuidad y respaldo institucional a esta relación académica "y abrir la puerta al desarrollo de nuevas iniciativas formativas conjuntas en el futuro".

Los promotores han explicado que el programa nace con vocación de continuidad y con el propósito de ofrecer cada curso "nuevas propuestas monográficas que permitan a los participantes seguir ampliando su formación".

Chillón ha subrayado el carácter pionero del formato y la calidad del profesorado que participará en él: "Nuestros mayores de 50 años se van a encontrar no solo con calidad docente y con la posibilidad de conocer espacios que probablemente nunca hayan recorrido de esta manera, sino también con la oportunidad de ser pioneros de una nueva forma de educar y formar a nuestros mayores".

Desde la Fundación ZamorArte, su director, Juan Carlos López, ha agradecido la confianza depositada en la Fundación para formar parte de esta iniciativa y ha recordado que el patrimonio como objetivo es su interés fundamental.

La participación de ZamorArte permitirá incorporar al programa su experiencia en conservación, restauración, divulgación y gestión del patrimonio cultural, "entendiendo este legado no solo como un conjunto de bienes que deben protegerse, sino como un recurso al servicio de las personas y del territorio", ha precisado.

El proyecto cuenta también con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Zamora.