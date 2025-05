Urueña (Valladolid) acoge una exposición sobre las tradiciones artísticas y caligráficas de códices medievales hispanos

URUEÑA (VALLADOLID), 9 (EUROPA PRESS)

El Centro e-LEA de la Villa del Libro de Urueña (Valladolid) acoge hasta el 31 de julio una exposición en la que e muestran las tradiciones artístias y caligráficas de los códices medievales hispanos.

La muestra, inaugurada por la Diputación de Valladolid y organizada por la librería 'Alcuino Caligrafía & Arte' bajo la dirección de Esperanza Serrano, tiene como título 'Reflejos del Libro Medieval-Iluminación en el siglo XXI' y podrá visitarse en la Sala de Exposiciones del Centro e-LEA.

Esta exposición, ofrece una mirada contemporánea a las tradiciones artísticas y caligráficas de los códices medievales hispanos, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación provincial.

Al acto inaugural han asistido el diputado Moisés Santana así como de Ainoa Castro Correa, profesora de Paleografía en la Universidad de Salamanca, quien ha ofrecido una charla explicativa sobre la escritura visigótica, una de las tipologías más características y estudiadas del medievo hispano.

Castro Correa, licenciada en Geografía e Historia por la UNED y doctora en Ciencias y Técnicas del Estudio y Conservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental por la Universitat Autònoma de Barcelona, es además investigadora principal del proyecto ERC 'The Secret Life of Writing: People, Script and Ideas in the Iberian Peninsula' y autora de múltiples publicaciones especializadas, incluyendo el portal de referencia www.LitteraVisigothica.com.

CULTURA MEDIEVAL

La exposición, que podrá visitarse hasta finales de julio, presenta un recorrido único a través de los ecos de la alta cultura medieval, con especial énfasis en los beatos, biblias y exlibris que marcaron un antes y un después en la historia del libro, ha señalado la Institución provincial.

Entre los capítulos destacados de la muestra se incluyen: 'Reflejos del Libro Medieval', 'Exlibris', 'Beatos', 'Biblias', 'Capitulares', 'Archipictores' y 'Colofón'.

El proyecto también rinde homenaje a algunos de los más reconocidos calígrafos contemporáneos, incluyendo a Keith y Amanda Adams, figuras fundamentales en la revitalización de la caligrafía visigótica y mentores de muchos de los participantes de esta exposición.

La muestra no habría sido posible sin el apoyo del fallecido Manuel Pérez Recio, canónigo penitenciario y director de Archivos y Biblioteca de la Catedral de León, cuyo legado sigue inspirando a los estudiosos y amantes del libro medieval, ha añadido la Diputación.