Usa las llaves de una casa que le dejo la dueña en confianza para robar dinero y joyas por 8.300 euros en Burgos

BURGOS, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en Burgos por utilizar las llaves de una casa que le había dejado la dueña de la misma en confianza para robar dinero y más de 15 joyas valorado en su conjunto en 8.300 euros, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

En total, la mujer, de 49 años, había sustraído de la vivienda, ubicada en un municipio del alfoz de Burgos, hasta una quincena de joyas que sumaban en su totalidad 6.300 euros, además de una tarjeta bancaria con la que ha retirado hasta 2.000 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron semanas atrás, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se habían efectuado, en un mismo día y mediante el uso no consentido de la tarjeta bancaria de la perjudicada, dos retiradas de efectivo de 1.000 euros en distintos cajeros automáticos de Burgos. Paralelamente, la titular de la tarjeta también se percató de la desaparición de una quincena de joyas de oro de su domicilio, entre las que se encontraban anillos, collares y relojes, cuyo valor total superaba los 6.300 euros.

Ante estos hechos, el Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos practicó las pesquisas necesarias para determinar la autoría de lo ocurrido, que permitieron vincular a una mujer del entorno de la víctima con los lugares, fechas y horas de la comisión de los hechos.

Como los investigadores pudieron constatar, esta persona había tenido acceso a los bienes objeto del delito al haber recibido, de mano de la propia titular de la vivienda, un juego de llaves para posibles emergencias. Consecuencia de ello, la implicada, que se aprovechó de la relación de supuesta "amistad" y "total confianza existente entre ambas", así como del conocimiento de las rutinas de la moradora de la casa, habría realizado los hurtos de manera paulatina, y revendió las piezas de joyería.

Por su parte, la investigación también ha revelado que la tarjeta utilizada de manera fraudulenta fue retirada del monedero de la víctima y, una vez cometido el ilícito, devuelta a su lugar original, con el fin evitar así levantar cualquier tipo de sospecha.

Por todo ello, la presunta autora ya ha sido detenida y puesta, junto con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.