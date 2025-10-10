La UVA aprueba la memoria para la verificación del Grado en Farmacia que se implantará el próximo curso con 60 plazas

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid (UVA) ha aprobado la memoria para la verificación del nuevo Grado de Farmacia, que está previsto que se implante en la Facultad de Medicina en el curso 2026-2027 con un número de plazas de nuevo ingreso de 60 en modalidad presencial.

Tal y como se señala en la memoria, la implantación de este grado permitirá completar la oferta biosanitaria de la institución académica con unos estudios "de alta demanda y empleabilidad", que permitirán establecer "sinergias" entre la Facultad de Medicina y la de Ciencias y que aprovechará recursos compartidos por los otros grados biosanitarios de la universidad.

Los miembros del Consejo de Gobierno han dado su visto bueno también a las memorias del Máster en Pensamiento Interdisciplinar Contemporáneo y el Máster en Ciencias y Tecnologías Emergentes, según informan a través de un comunicado.

Dentro del orden del día, y a propuesta de la Comisión de Profesorado, se han aprobado dos plazas de estabilización de investigadores. Asimismo, se ha dado luz verde a la propuesta de la oferta de empleo público del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios que contempla 60 plazas nuevas.

Por último, ha aprobado el Código de Buenas Prácticas en Investigación de la Universidad de Valladolid, que tiene como objetivo establecer los principios generales que deben prevalecer en las actividades científicas realizadas en la universidad.