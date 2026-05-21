La UVA augura una PAU con participación similar a la pasada, con medidas antipinganillos y sin cambios competenciales

1089191.1.260.149.20260521140328 Pilar Garcés (i), Antonio Largo y Cristina de la Rosa, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid ha augurado una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) similar, en cuanto a las inscripciones, a la del pasado año, con medidas antipinganillos para "velar por la equidad e igualdad de oportunidades" y sin cambios competenciales "para dejar tranquilos" a los alumnos.

Así lo ha señalado la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad en funciones, Cristina de la Rosa, que ha recordado que la prueba se celebrará, en convocatoria ordinaria, los días 2, 3 y 4 de junio; y del 30 de junio al 2 de julio en extraordinaria.

Si bien las fechas de matrícula para abordar esta prueba no se han abierto todavía --comienza el 25 de mayo y se prolongará hasta el 27 para la convocatoria ordinaria--, De la Rosa ha señalado que el número de matriculados será muy similar al del año pasado, sobre los 4.450 alumnos.

En cuanto al modelo de examen, la vicerrectora en funciones ha avanzado que se mantienen las características del curso pasado, "menos optatividad y carácter más competencial". "En cuanto a los criterios de corrección generales, se mantienen para todas las materias. Se mantiene también el mismo horario y también las materias. Tenemos un total de 33 materias más cinco de segunda lengua extranjera", ha puntualizado.

En este contexto, y preguntada por las razones por las que la Universidad de Valladolid no ha acotado las recomendaciones de Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), De la Rosa ha considerado que, al igual que el resto de instituciones de la Comunidad, era necesario "dejar descansar al alumnado" sometido a "muchos cambios" el pasado año.

Una vez finalizada la PAU, comienza el periodo de preinscripción en estudios de Grado en las Universidades Públicas de Castilla y León. Este procedimiento se tendrá que realizar entre el 3 de junio y el 3 de julio a través de una plataforma única para las cuatro instituciones.

"La preinscripción es obligatoria para acceder a cualquier estudio, aunque este no tenga limite de plazas. No se habilitará ningún plazo más de preinscripción, por lo que es fundamental que todo aquel que tenga intención de cursar estudios de grado el próximo curso la formalice, haya superado la PAU en la fase ordinaria o no", ha recordado la vicerrectora en funciones.

La fase de admisión para los estudios de grado en la Universidad de Valladolid tendrá dos periodos, el primero de ellos común a todas las universidades públicas de la comunidad y el segundo, gestionado directamente por la UVA.

Durante la fase común de Castilla y León se publicarán tres listados de admitidos con sus correspondientes periodos de matriculación. El primero de ellos se publicará el 9 de julio (periodo de matrícula 9 - 14 de julio); el segundo, el 20 de julio (periodo de matrícula 20 - 21 de julio); y el tercer listado de admitidos: 24 de julio (periodo de matrícula 24 - 27 de julio)

Los estudiantes que en cada uno de los listados de adjudicación de plazas se encuentren en lista de espera en una o varias titulaciones, deberán confirmar expresamente su interés en permanecer en dicha lista de espera, en las fechas fijadas para cada uno de los plazos de matrícula.

Este trámite es obligatorio y, por lo tanto, la no confirmación de la voluntad de permanecer en la lista de espera en el plazo correspondiente implicará la renuncia de su solicitud de admisión en las titulaciones afectadas, recuerdan desde la universidad.

Por otra parte, De la Rosa ha apuntado que la UVA ha publicado también los requisitos para la concesión de las ayudas dirigidas a los estudiantes matriculados en enseñanzas de Grado y Máster en la UVA durante el curso académico 2026-2027. La convocatoria contempla un total de 433 ayudas de 1.000 euros cada una. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 7 de octubre de 2026 a través del programa habilitado en la plataforma de Santander Open Academy.

Las ayudas se distribuyen en dos modalidades: 150 becas para estudiantes de nuevo ingreso con las mejores calificaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad, 30 becas para estudios de Máster y 253 becas para estudiantes de Grado de segundo y posteriores cursos, repartidas entre las distintas ramas de conocimiento.

La evaluación de las solicitudes se realizará conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, atendiendo a la nota media del expediente académico o a la calificación de acceso, según la modalidad. La resolución provisional se hará pública antes del 19 de noviembre de 2026.

MEDIDAS ANTIPINGANILLOS

Por último, De la Rosa ha asegurado que la institución académcia velará "por la equidad y la igualdad de oportunidades" entre los alumnos que realicen la PAU, en alusión a las medidas que se han puesto en otros distritos universitarios ante la proliferación de 'pinganillos' en estos exámenes.

"Estamos preparados", ha insistido para recordar que hay 250 vigilantes distribuidos por todos los campus y que se han adaptado a los "tiempos" para garantizar "un trato justo". No obstante, ha avanzado que la próxima semana habrá una reunión con el resto de las universidades públicas de la Comunidad donde abordarán esta situación.