La UVA extingue el contrato del profesor que se alegró de la muerte de Sergio Delgado y traslada información a Fiscalía. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, ha anunciado este viernes que la institución académica que preside ha acordado extinguir de carácter inmediato la relación contractual del hasta ahora profesor Héctor Felipe Mateo Romero, el docente autor de mensajes ofensivos difundidos en redes a raíz del fallecimiento de Sergio Delgado, el vallisoletano que la madrugada del 24 de febrero de 2024 recibió un brutal puñetazo en pleno rostro de otro joven cuando participaba en una despedida de soltero en Burgos.

Después de que en los últimos días trascendieran dichos mensajes, coincidiendo con el juicio con jurado popular contra el presunto verdugo de Sergio Delgado que se viene celebrando en la Audiencia de Burgos, la UVA, en Junta de Gobierno celebrada esta mañana, ha tomado cartas en el asunto concluidas las "comprobaciones oportunas realizadas y a la vista de la información disponible y del reconocimiento de los hechos por el propio interesado".

A este respecto, el rector, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha comunicado que la universidad "ha apreciado que hay motivos suficientes para considerar que no concurre en el citado profesor la idoneidad profesional exigible para el desempeño de funciones docentes. En consecuencia, se ha acordado la extinción con carácter inmediato de su relación contractual con la universidad", al tiempo que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal de la información disponible.

Anunciada dicha extinción laboral, Antonio Largo ha continuado su breve alocución par rechazar "con absoluta firmeza cualquier manifestación que trivialice la violencia o menoscabe el respeto debido a las víctimas y a los y las estudiantes", para acto seguido recordar la obligación de "garantizar un entorno académico basado en el respeto, la responsabilidad y la confianza".

De momento, con respecto a las garantías y a la tramitación de las actuaciones en curso, el rector ha apostillado que la universidad no realizará más comentarios ni facilitará detalles adicionales, aunque eso sí, con carácter previo al anuncio de la extinción laboral del citado docente, ha reiterado el "respeto y cercanía" a la familia de Sergio Delgado ante "un suceso que conmueve profundamente" y que le llevó ya ayer a trasladar el apoyo de la Universidad de Valladolid a los padres y hermana de la víctima por el crimen terrible sufrido.