La UVA se suma al duelo por las víctimas en Urda (Toledo) y se pone a disposición para colaborar

Archivo - Edificio histórico de la Universidad de Valladolid, sede de la Facultad de Derecho. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés, ha manifestado en nombre de toda la comunidad universitaria el duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) en la mañana de este miércoles, a cuyas familias y seres queridos ha trasladado el pésame, al tiempo que ha puesto a disposición de las autoridades e instituciones competentes "el conocimiento, la experiencia y las capacidades" de la UVA para colaborar en lo que sea posible.

En una declaración institucional remitida a Europa Press, la UVA ha convocado a toda su comunidad universitaria a guardar un minuto de silencio este jueves, 29 de octubre, a las 12.00 horas, en la puerta del Palacio de Santa Cruz, sede del Rectorado, y en las sedes de los campus de Palencia, Segovia y Soria.

En el comunicado, Garcés traslada su pésame y su dolor por el siniestro en el que han fallecido al menos 68 personas, y ha añadido que su pensamiento está también con las personas heridas, con quienes han perdido a sus seres queridos y con todos los afectados por esta tragedia.

La Universidad de Valladolid se suma así al duelo de la sociedad española y expresa su plena solidaridad con las víctimas y ha mostrado su "más sincero reconocimiento" a los equipos de emergencia, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad y voluntarios que "realizan una labor extraordinaria en las tareas de rescate, atención y apoyo".

La Universidad de Valladolid ha querido reafirmar su compromiso "con la solidaridad, la convivencia y el servicio a la sociedad" y, en estos días de dolor, ha manifestado que "toda la comunidad universitaria se une en el recuerdo de las víctimas, en el apoyo a sus familias y en la esperanza de una pronta recuperación para las personas heridas".

Además, ha puesto a disposición desde su "esencia de servicio público" el "conocimiento, la experiencia y las capacidades de su comunidad universitaria" para colaborar en cuantas actuaciones puedan contribuir a afrontar las consecuencias de esta tragedia.