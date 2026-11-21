El candidato de IU en el Frente Amplio al Congreso y coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, durante un acto en Valladolid - IU

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU en el Frente Amplio al Congreso y coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha señalado a los gobiernos de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y Juanma Moreno en Andalucía como ejemplos de las políticas que "la derecha y la ultraderecha quieren extender al conjunto del país".

Lo ha hecho durante su participación este sábado en un acto de Frente Amplio en Valladolid, donde ha estado acompañado por el coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, Carlos Serrano, así como los candidatos por Valladolid Abdul Gadiri y Rosana de Castro y las concejalas de TLP en Valladolid Rocio Anguita y Cristina Colino.

Frente Amplio ha defendido este sábado en Valladolid la necesidad de garantizar precios dignos para quienes trabajan en el campo, facilitar el acceso a la vivienda y reforzar los derechos laborales, mientras que Valero ha defendido la agricultura social y profesional y la ganadería extensiva frente al poder de unas pocas grandes empresas.

También ha advertido de que la desregulación debilitaría la posición de agricultores y ganaderos, reduciría las garantías laborales frente a la gran patronal y daría más margen a los fondos de inversión para especular con la vivienda.

"Hablan de desregular y lo que están haciendo es desproteger a los vecinos y vecinas frente a los fondos de inversión que especulan con la vivienda", ha afirmado, al tiempo que considera "insuficiente" la respuesta del PSOE y ha alertado de que un gobierno del PP y Vox "facilitaría que los fondos de inversión ganaran poder sobre el tejido productivo".

El resto de intervenciones han reclamado precios dignos para agricultores y ganaderos y han cuestionado la implantación de macroplantas de biometano en Castilla y León.

La coalición ha advertido de que estos proyectos concentran los beneficios en las multinacionales mientras los pueblos asumen el coste ambiental.

En el acto también se ha reivindicado el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y se ha defendido la vigencia de la ley de eutanasia.

Frente Amplio ha ligado la defensa de esos avances a la necesidad de contar con salarios que permitan pagar una vivienda y llegar a fin de mes.

"Este 29 de noviembre el voto al Frente Amplio será el voto de la gente trabajadora que tiene un proyecto de país", ha concluido Valero.