Valladolid acoge durante este fin de semana el rodaje internacional de la película 'Los salvajes bravos' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se convertirá de nuevo en escenario de película durante estos días con el rodaje de 'Los salvajes bravos', una producción filipina que se rodará entre este sábado y el lunes en una nueva muestra de la "consolidación" de la ciudad como plató cinematográfico y destino estratégico para el sector audiovisual.

La película, impulsada por la Fundación de Comunicaciones Jesuita (Jescom) en colaboración con la productora salmantina Stellarum Films, está dirigida por el cineasta filipino Paolo Dy, conocido por su trabajo en la película histórica 'Ignacio de Loyola', según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El filme aborda un episodio real de la historia colonial filipina, a través de la narración de varios indígenas igorot que fueron trasladados a Madrid en 1887 para ser exhibidos públicamente en una exposición en el parque del Retiro.

A través de este relato, la película refleja la lucha de sus protagonistas por recuperar su dignidad frente a una situación de profunda injusticia.

El reparto cuenta con reconocidos actores del panorama filipino, encabezados por Ruru Madrid, junto a intérpretes de amplia trayectoria como Romnick Sarmenta y Michael de Mesa, lo que refuerza la proyección internacional del proyecto.

Durante su estancia en Valladolid, el equipo rodará en distintos enclaves emblemáticos de la ciudad, que servirán para recrear espacios históricos de la capital madrileña del siglo XIX.

Entre las localizaciones seleccionadas se encuentran el Campo Grande, que en este caso simulará el parque del Retiro, la Acera de Recoletos y la calle Santiago, ambientadas como la calle Alcalá, así como el Círculo de Recreo y la Plaza Mayor.

Este rodaje, que ha contado con la colaboración de Valladolid Film Commission, supone una nueva oportunidad para mostrar el potencial patrimonial, urbano y logístico de Valladolid como escenario cinematográfico.