Valladolid acogerá el II Congreso de Educación Católica 'Educar merece la pena' de UCAV y EUN Fray Luis de León

Presentación del II Congreso de Educación Católica 'Educar merece la pena'. - UCAV

ÁVILA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León han presentado el II Congreso de Educación Católica, que celebrarán en Valladolid del 6 al 8 de febrero bajo el título 'Educar merece la pena' y que cuenta con la colaboración de la Universidad de Navarra, la Universitat Abat Oliba CEU y la Universidad Católica de Valencia.

Durante la presentación, la vicerrectora de Profesorado y Calidad de la UCAV, Begoña Lafuente ha explicado el motivo de este congreso, "es una inquietud grande de formar a buenos maestros y educadores" además de que tiene un triple "propósito", como es el deber de enseñar y educar, el formar a los jóvenes en la inteligencia, la voluntad y el corazón, y por la necesidad de "rescatar la educación".

Por su parte, directora de la EUM Fray Luis de León, Carmen Madrid, ha asegurado lo que se detecta en muchas las universidades, "lo que los profesores detectan que cada día es que la formación de los alumnos que acceden a la universidad es más baja".

Por ello, Madrid ha precisado que "algo está fallando" por lo que ha explicado que este Congreso "trata de recoger todo lo valioso que tiene la educación" y que de alguna manera, ante las cosas novedosas, se ha "dejado aparcado en segundo lado" y ahora se comprueba lo importante que eran.

Igualmente, el decano de la facultad de Humanidades y Educación de la UCAV, Fernando Romero, ha destacado el éxito del primer congreso, y ha indicado que en es segunda edición, este evento "está enfocada al futuro", a lo que ha añadido, que "pese a que la educación parece que ha caído en cierto descrédito, formar a los futuros profesionales y personas merece la pena".

En esta segunda edición se han programado tres conferencias plenarias que serán impartidas por Alicia Delibes, ex-viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid; José María Barrio, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y Gregorio Luri, filósofo, escritor y pedagogo.

Asimismo, se celebrarán mesas redondas y presentaciones de comunicaciones a cargo de profesores de diferentes instituciones educativas, españolas y extranjeras, y católicas y aconfesionales.

La primera edición congregó a más de 240 participantes y a 56 instituciones educativas entre universidades y colegios. En esta esperan unas cifras similares en torno a un lugar de encuentro para reflexionar acerca de la educación.

