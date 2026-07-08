El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto a representantes de países iberoamericanos en el marco de una reunión para abordar la IX Conferencia Iberoamericana Ministerial de Transportes. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el 8 y 9 de octubre la IX Conferencia Iberoamericana Ministerial de Transportes en la que se analizarán los principales desafíos del sector para avanzar en las prioridades comunes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado este miércoles de que la cita, enmarcada en la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla este año en España, tendrá lugar en la capital del Pisuerga, ciudad de la que fue alcalde.

En este contexto, Puente se ha reunido con representantes de los países iberoamericanos para plantear "retos comunes", como "apostar por la conectividad, la cohesión territorial y la resiliencia", cuestiones que se abordarán en la cita de octubre.

Según el programa de la Cumbre Iberoamericana 2026, la IX Conferencia Ministerial de Transportes constituirá una "oportunidad" para analizar algunos de los principales desafíos que afronta el sector del transporte en el Espacio Iberoamericano.

Así, se tratarán cuestiones relacionadas con la mejora de la conectividad y la cohesión territorial, el desarrollo de infraestructuras y sistemas de movilidad más seguros y resilientes, así como el impulso de la cooperación regional mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

El objetivo del encuentro es "combinar espacios de diálogo político y técnico" entre los países participantes y avanzar en la identificación de "prioridades comunes" para el desarrollo de sistemas de transporte "más eficientes, sostenibles y capaces de responder a los retos actuales y futuros de la región".