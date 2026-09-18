Valladolid acogerá el XXVI Encuentro Internacional de la Unión Sindical de Inspectores de Educación

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se convertirá en el centro del debate sobre el presente y el futuro de la educación en España al acoger, los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, el XXVI Encuentro Internacional de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE). La cita, que se celebrará en el Aula Mergelina de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, reunirá a 300 inspectores de educación de toda España y a destacados especialistas nacionales e internacionales para analizar los grandes retos educativos de este siglo.

La inauguración estará presidida por la consejera de Educación de Castilla y León, María Pardo Álvarez; la rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés García; el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero Blanco, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero García. Esta convocatoria busca reafirmar la cooperación entre administraciones, universidades, organismos internacionales y profesionales para impulsar la mejora continua de los centros y fortalecer el papel de la inspección educativa.

El impacto de las evaluaciones del programa PISA de la OCDE centrará parte del análisis, con la conferencia inaugural del profesor investigador de Matemáticas y Estadística en la Universidad de Lisboa y exministro portugués, Nuno Crato. Asimismo, la investigadora asociada de la OCDE Ana Carolina Rubio Coello abordará cómo transformar los datos de las evaluaciones en estrategias eficaces, mientras que el director de Educación y Competencias del mismo organismo, Andreas Schleicher, intervendrá de forma telemática.

Por otro lado, la irrupción de la inteligencia artificial en la enseñanza constituirá otro de los ejes del programa. Los expertos analizarán las posibilidades de la analítica educativa y las herramientas digitales en la supervisión y evaluación, al tiempo que se debatirá sobre liderazgo educativo, mediación administrativa y desarrollo normativo para responder a los cambios tecnológicos, sociales y organizativos.

Finalmente, los asistentes abordarán los cambios sustanciales en el rol profesional introducidos por el reciente Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero, que regula la inspección a nivel nacional. En este sentido, se planteará la necesidad de una actualización normativa y de una mayor presencia de la inspección en los centros para mejorar el asesoramiento y el apoyo a la comunidad educativa.